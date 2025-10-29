Los Eurofighter de ‘segunda mano’ llegarán a Canarias el próximo verano

Ya hay fecha para la llegada de los primeros aviones de combate Eurofighter a la Base Aérea de Gando. La previsión es que a partir de julio de 2026 estos modernos cazas comiencen a establecerse en Canarias en el marco de la modernización de los escuadrones del Ejército del Aire y del Espacio que impulsa el Ministerio de Defensa, tras firmar un multimillonario contrato con Airbus para adquirir los aviones y distribuirlos por las diferentes bases militares españolas, entre ellas la de Gran Canaria. Sin embargo, en el primer envío los Eurofighter que llegarán el próximo año a Gando no serán los más modernos que salgan de la fábrica -el modelo Tranche 4– sino los que ya están operativos en las bases de Morón y Albacete, la generación anterior, ante la necesidad urgente de relevar a los F-18 que siguen surcando el espacio aéreo de Canarias.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ya lo adelantó el pasado verano en una visita que realizó a la base de Los Llanos, en Albacete, al anunciar que los primeros cazas que salgan de la fábrica de Airbus se destinarán a este destacamento, cuando las primeras noticias indicaban que la Base Aérea de Gando iba a convertirse en una de las primeras instalaciones destinatarias de los modernos aviones. Precisamente el cambio estratégico se debe a la urgencia que requiere el cambio de los F-18 de Gando, que llevan más de 20 años operativos y no están adaptados a los nuevos requerimientos de la defensa aérea de las Islas y del flanco sur de la OTAN.

Escuadrón aéreo

De esta forma se ha optado por una solución inmediata que garantice la capacidad del escuadrón aéreo de Gando sin esperar hasta 2028, fecha prevista para la llegada de los primeros Tranche 4. Con esta medida, el Archipiélago recibirá progresivamente un lote de aeronaves que se irá ampliando hasta completar los 18 aparatos necesarios para la dotación. La ubicación geográfica de Canarias convierte a la Base de Gando en un punto estratégico para la defensa aérea. La llegada de estos cazas se considera esencial para mantener la seguridad en el flanco sur pese a que no sean los más modernos de los Eurofighter, pero sí responden a la modernización necesaria para sustituir a los F-18.

El giro se debe a la necesidad urgente de relevar a los aviones que operan en el espacio aéreo de las Islas

Pese a este aplazamiento en la llegada de los nuevos cazas de combate, la Base Aérea de Gando afronta un cambio que ya prepara con la formación de sus pilotos pero que será decisivo en 2026. Varios pilotos destinados en la instalación grancanaria han iniciado los cursos de formación para hacer frente a los Eurofighter. Además de la formación inicial, estos pilotos también estarán en despliegues operativos para experimentar de primera mano el manejo de estos aviones, dotados con los medios más modernos de la aviación militar. Asimismo, las recientes maniobras que se han realizado en el sur de Canarias y con base en Gando han sido una oportunidad idónea para preparar la instalación militar a la llegada de los nuevos caza de forma permanente.

Incorporación escalonada

La incorporación de los Eurofighter al Ejército del Aire no será de golpe, sino de forma escalonada en los próximos años. De hecho en el acuerdo firmado entre el Ministerio de Defensa y Airbus, valorado en unos 4.000 millones de euros, se contempla la producción de 25 aeronaves –21 aviones monoplaza y cuatro biplaza de última generación– que se sumaron a un contrato anterior por otro lote de 20 cazas. Estas aeronaves incrementarán la flota española de Eurofighter hasta los 115 aviones, que sustituirán a parte de la flota de F-18 del Ejército del Aire y del Espacio, y cuyo calendario previsto de entregas es de 2026 a 2030.

Según el Ministerio de Defensa, el Ejército del Aire y del Espacio opera el Eurofighter desde el año 2003 en las bases aéreas de Morón de la Frontera (Ala 11), cerca de Sevilla, y Los Llanos (Ala 14), en Albacete. La base canaria de Gando (Ala 46) se convertirá pronto en la próxima base operativa, con lo que estará entre las tres bases militares españolas con este tipo de aviones, que forman parte de un programa colaborativo europeo, dentro del marco de la OTAN, para el desarrollo y adquisición de aviones de combate en el que participan Alemania, Italia, Reino Unido y España. En su momento el Gobierno español desechó la opción de modernizar la flota de aviones militares con el modelo F-35 de Estados Unidos.

Los pilotos de la base grancanaria ya reciben formación ante la llegada de los nuevos aparatos de combate

Con las nuevas incorporaciones, España se convertirá en el tercer país del mundo con más cazas Eurofighter, solo por detrás de Alemania y Reino Unido. Así lo recordó recientemente el general del Ejército del Aire Alejandro Chueca, durante la inauguración de una exposición dedicada al programa. Actualmente, España cuenta con 69 unidades activas, y se espera que alcance un total de 115 en 2035.

El caza europeo se consolida no solo como el presente inmediato de la defensa aérea nacional, sino también como el emblema de una apuesta por la soberanía tecnológica. Para Canarias, que esperaba encabezar esa nueva etapa, el mensaje es claro: habrá Eurofighter, pero más tarde.