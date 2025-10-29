Empresas canarias de I+D+i con socios foráneos podrán beneficiarse de las bonificaciones del REF

Empresas dedicadas a I+D+i radicadas en Canarias que se asocien con otras mercantiles "con domicilio fiscal" fuera del Archipiélago podrán acogerse a los porcentajes de deducción incrementados contemplados en el Régimen Económico y Fiscal (REF). Así lo aprobó por unanimidad este miércoles el Parlamento a propuesta de la socialista Alicia Pérez, para quien el Archipiélago "no puede seguir anclado en un modelo productivo de bajo valor añadido".

"No es que falte talento, es que faltan estímulos eficaces para transformar ese talento en proyectos", insistió la diputada socialista durante su defensa de incluir en la futura modificación del REF que los socios "de la agrupación de interés económico y uniones temporales de empresas canarias", puedan acogerse a los beneficios, "independientemente de que el domicilio fiscal del socio esté situado o no en Canarias, siempre que las actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica se haya realizado efectivamente en el territorio de la Comunidad Autónoma y se cumplan los requisitos que se establezcan en la normativa aplicable".

La propuesta socialista también incluye potenciar la I+D+i empresarial en Canarias mediante el incremento de las dotaciones presupuestarias en las cuentas regionales de 2026 que el 30 de octubre se registran en el Parlamento para iniciar su tramitación, así como impulsar programas de atracción y creación de empresas y fondos de capital riesgo tecnológico, reforzando el posicionamiento de Canarias como hub tecnológico.

Fortalecer la investigación universitaria

Asimismo, se apuesta por fortalecer la capacidad investigadora e innovadora de las universidades públicas canarias, atendiendo a las necesidades recogidas en sus propuestas institucionales, e implantar y ampliar instrumentos de compra pública de innovación, incluida la contratación del sector público autonómico.

El nacionalista José Manuel Bermúdez coincidió con el fondo de la iniciativa socialista, aunque no escatimó sus críticas al anterior gobierno del 'pacto de las flores', que presidió el ahora ministro Ángel Víctor Torres, por no avanzar en las medidas ahora propuestas, mientras que la conservadora Sonsoles Martín se mostró "sorprendida de que el PSOE venga a hablar de deducciones fiscales cuando el Gobierno central quiere subir la cuota a los autónomos".

