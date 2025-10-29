Dimite el presidente del PP de El Hierro, Juan Manuel García Casañas
El popular había puesto su cargo a disposición de la organización a raíz de la crisis orgánica en la Isla
El Partido Popular ha aceptado la dimisión del presidente del partido en El Hierro, Juan Manuel García Casañas, que puso su cargo a disposición de la organización a raíz de la crisis orgánica en la isla, confirman fuentes populares a Europa Press.
En los últimos días se cerró un pacto de gobierno con el PSOE e IU en el Cabildo desautorizado por la dirección --sobre los dos consejeros, Rubén Armiche y Anabel López, pesa un expediente de expulsión-- y este mismo martes, cinco de los seis concejales que tiene el PP en los tres ayuntamientos de la isla anunciaron que seguirían en las corporaciones como ediles no adscritos.
En concreto han abandonado la formación Johan González y Atilano Morales (La Frontera); Francisco González y Joanes González (El Pinar) y Carla Navarro (Valverde), quienes se han quejado públicamente del incumplimiento reiterado del reglamento del propio partido y han solicitado un cambio de rumbo.
