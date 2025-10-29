Convocadas las pruebas para 180 plazas de policías locales en 30 ayuntamientos canarios

El Gobierno de Canarias ha aprobado las bases y publicado en el Boletín Oficial de ambas provincias la convocatoria de 180 plazas de policías locales de Canarias en 30 ayuntamientos de las islas, informa la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Una vez tramitada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se abrirá la presentación de instancias, se indica en un comunicado.

Este proceso se desarrolla conforme al convenio de cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) que instrumenta la delegación de las competencias de los municipios de Canarias que hayan decidido adherirse en los procesos de selección para el acceso a los Cuerpos de Policía Local.

Plazas ofertadas

Las plazas ofertadas son las siguientes: 3 Teguise; 6 Tías, 2 Haría; 2 Yaiza y 8 Arrecife (Lanzarote); 5 Antigua (Fuerteventura); 1 San Andrés y Sauces; 1 Fuencaliente y 2 Los Llanos de Aridane (La Palma); 57 Las Palmas de Gran Canaria, 2 Gáldar; 5 Telde 1 San Bartolomé de Tirajana; 6 Agüimes, 3 Arucas; 5 Santa María de Guía; 1 Santa Brígida y 1 Valsequillo 1 (Gran Canaria), 17 San Cristóbal de La Laguna; 2 San Juan de La Rambla; 11 Puerto de la Cruz; 2 Arafo; 9 Santa Cruz de Tenerife; 5 Güímar; 8 Los Realejos; 6 Santiago del Teide; 2 Tegueste; 1 Los Silos y 2 La Matanza de Acentejo (Tenerife) y 4 San Sebastián de La Gomera.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, por el turno libre y en régimen de personal funcionario de carrera, de plazas pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala Básica, Grupo C, Subgrupo C1.

En la primera convocatoria unificada se ofertaron 58 plazas de 17 ayuntamientos y, en la segunda, 107 plazas de 21 ayuntamientos.