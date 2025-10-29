El CGPJ rectifica: Canarias no es la región con más violencia machista

Canarias fue la quinta comunidad autónoma con la tasa más alta de mujeres víctimas de violencia machista en el segundo trimestre de este año y no la primera, como informó por error la pasada semana el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los datos publicados por este organismo situaban al Archipiélago como la región con la mayor incidencia, muy por encima del resto de territorios.

En un nuevo comunicado remitido este martes, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género informó de que Canarias presenta una tasa de 23,4 víctimas de violencia machista por cada 10.000 mujeres, tras Baleares (27,6), la Comunidad Valenciana (24,0), Murcia (23,6), y Navarra, 23,5, así como que la media nacional en el periodo analizado fue 18,8.

En cuanto a las denuncias por violencia machista registradas en los órganos judiciales, durante el segundo trimestre de 2025 aumentaron un 2,6% en comparación con el mismo periodo de 2024, al pasar de 2.767 a 2.841 (74 más).

El número de víctimas de esta lacra en Canarias aumentó un 1,3% entre abril y junio de este año en relación al mismo periodo del pasado año, al llegar a las 2.657, 36 más. De las 2.657 mujeres contabilizadas en el Archipiélago en el periodo de estudio, 1.842 fueron españolas y 815, extranjeras.

Durante la primavera pasada, los órganos judiciales de las Islas dictaron 715 sentencias condenatorias (un 16% menos que en el segundo trimestre de 2024), 38 sentencias absolutorias (un 20,8% menos que en el año anterior), 99 autos de sobreseimiento libre (-26,1%) y 1.121 autos de sobreseimiento provisional de las actuaciones (+27,4%).

Por islas, entre abril y junio de 2025, en Fuerteventura se registraron 156 denuncias de delitos por violencia sobre la mujer; en Gran Canaria, 1.360; en Lanzarote, 180; en El Hierro, seis; en la Gomera, 16; en La Palma, 60, y en Tenerife, 1.357. En la gran mayoría de los casos se denunciaron delitos de lesiones y malos tratos.

A nivel estatal, los juzgados españoles registraron 51.897 denuncias por violencia de género durante el segundo trimestre de 2025, un 2,69% más que el año anterior. En total, 47.710 mujeres fueron reconocidas como víctimas, de las cuales el 61,6% eran españolas. En el conjunto del país, doce de cada cien víctimas renunciaron a declarar contra su agresor y el 82,6% de las sentencias dictadas fueron condenatorias.

Confirmado otro asesinato

Asimismo, el Ministerio de Igualdad confirmó este martes que el asesinato de una joven de 19 años en Librilla (Murcia) el pasado domingo es un caso de violencia de género.

No existían denuncias previas por violencia machista contra el presunto agresor, de 27 años, actualmente en los calabozos de la Guardia Civil de Murcia, según advierte el ministerio en su cuenta oficial de la red social X.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en 2025 asciende a 33. Desde 2003, año en que se empezaron a recopilar estos datos, la cifra total de víctimas de un feminicidio es de 1.328.

El Ministerio, que condena el asesinato, recuerda que la víctima, cuyo cadáver fue localizado el domingo, fue asesinada presuntamente por su expareja.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado en X «su más absoluta condena y rechazo ante este asesinato machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima».

Tanto la ministra como la delegada piden todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más feminicidios.

Por comunidades, Andalucía cuenta hasta la fecha con el mayor número de casos de crímenes machistas de este año, con diez. Le sigue Asturias y Extremadura, con tres; Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid y Murcia, con dos; y Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja, con uno cada una.

De las 33 víctimas mortales de este año, 21 de ellas (63,6%) eran españolas, misma cifra que los presuntos agresores. En cuanto a las denuncias, 25 (75,8%) no contaban con denuncias previas. n