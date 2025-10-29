Antonia San Juan reaparece en el programa de Marc Giró: «Al principio te asustas»

¿Qué mejor sitio para reaparecer que junto a Marc Giro? Eso es lo que ha pensado la gran Antonia San Juan, actriz y cómica que se ha alejado de los focos para poder tratar de manera eficaz su cáncer de garganta.

Y aunque fue un duro golpe enterarse que estaba enferma, la nacida en Las Palmas de Gran Canaria es una mujer positiva que en sus redes sociales anima a qué recuerdes que sigues vivo y que los avances en la ciencia es lo mejor que nos ha pasado.

Pues según ella, lo que más le cuesta es peinarse. «Tardan mucho en peinarme», comentaba entre risas en el programa de Late Xou. No obstante, de manera más seria, ante esta pregunta solo pudo sonreír y decir que: «El cáncer, que es como una ópera de Wagner, lo estoy llevando bastante bien. Tiene sus momentitos, pero como tengo buen carácter, soy de cuidarme, y muy zen, llevo unos días muy bien».

Asimismo, recalcó que ese estar bien es como una montaña y que quizás ahora se está haciendo al tratamiento. «Al principio te asustas, luego estás como enfadada de forma inconsciente, y cuando lo asumes vas a favor de todo», explicaba la actriz. Tras esto, comenzaron a hablar del amor y de la profesión. En su caso la intepretación es una carrera de resistencia y aunque ella ahora quizás está cogiendo aire, quiere que la sigan viendo como lo que es: actriz. «Es el primer día después de todo el proceso, estoy feliz de estar trabajando después de todos los vaivenes que tiene esta enfermedad. No quiero convertirme en la imagen del cáncer, porque yo soy actriz».