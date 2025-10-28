¿Cuántos puentes habrá en Canarias en 2026?

A falta de poco más de un mes para que finalice 2025, y antes de que los canarios se enfrenten a la temida cuesta de enero, el calendario laboral de 2026 ya está disponible en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De esta forma, quienes quieran planificar sus vacaciones o conocer cuántos días de puente podrán disfrutar el próximo año ya pueden consultarlo. Con la mayoría de los festivos de 2025 prácticamente agotados, el nuevo año se presenta con un total de nueve festivos comunes para toda España, la misma cifra que en el calendario actual.

¿Cuáles son los días de fiesta en toda España?

En concreto, el calendario laboral de 2026 contempla los siguientes días como festivos de carácter nacional, por lo que se celebrarán de forma simultánea en todo el territorio español. Estas fechas marcarán las principales jornadas de descanso común para trabajadores y estudiantes a lo largo del año:

El jueves 1 de enero (Año Nuevo)

(Año Nuevo) El martes 6 de enero (Epifanía del Señor)

(Epifanía del Señor) El viernes 3 de abril (Viernes Santo)

(Viernes Santo) El viernes 1 de Mayo (Fiesta del Trabajo)

(Fiesta del Trabajo) El sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen)

(Asunción de la Virgen) El lunes 12 de octubre ( Fiesta Nacional de España)

( Fiesta Nacional de España) El domingo 1 de noviembre (Fiesta de Todos los Santos)

(Fiesta de Todos los Santos) El martes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción)

(Día de la Inmaculada Concepción) El viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor)

Asimismo, hay otros festivos de ámbito nacional que las comunidades autónomas tienen la posibilidad de trasladar a otras fechas, según sus propias decisiones. Este es el caso del jueves 2 de abril (Jueves Santo), que será festivo en toda España excepto en Cataluña y la Comunidad Valenciana. En cambio, el martes 6 de enero (Día de Reyes) se mantiene como día no laborable en todo el país, ya que todas las comunidades autónomas han optado por conservarlo en su calendario.

Los días por comunidad autónoma

Entre las facultades reconocidas a las comunidades autónomas se encuentra también la posibilidad de sustituir el descanso del lunes siguiente a las fiestas nacionales que coinciden en domingo por la incorporación de otras que les sean tradicionales, así como la opción de celebrar San José (19 de marzo) o Santiago Apóstol (25 de julio) en su correspondiente territorio.

De esta forma, el 2 de noviembre (día siguiente a Todos los Santos) será festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y Navarra. Asimismo, el 7 de diciembre (día siguiente a la Constitución) será festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja y Melilla. Además, Baleares trasladará al lunes 2 de marzo su festivo autonómico (Día de las Islas Baleares).

El 2026 contará con un total de 14 días festivos, de los que dos serán locales, fijados por cada ayuntamiento. Las doce festividades restantes son de ámbito nacional y autonómico, que suman nueve días que se celebran en todo el país.

Las fiestas laborales por Islas

El calendario laboral también recoge los festivos insulares, que se celebran de forma específica en cada Isla. El 2 de febrero será festivo en Tenerife por la Virgen de Candelaria; el 24 de septiembre en El Hierro, con motivo de la Bajada de la Virgen de los Reyes; el 5 de agosto en La Palma, por la festividad de Nuestra Señora de Las Nieves; y el 18 de septiembre en Fuerteventura, en honor a Nuestra Señora de la Peña.

Además, el 8 de septiembre será día festivo en Gran Canaria por la Virgen del Pino; el 15 de septiembre en Lanzarote y La Graciosa, por Nuestra Señora de los Volcanes; y, finalmente, el 5 de octubre en La Gomera, en honor a Nuestra Señora de Guadalupe.

Fines de semana largos

Los trabajadores también podrán disfrutar de al menos cuatro fines de semana largos en todas las comunidades: el viernes 3 de abril (Viernes Santo); el viernes 1 de mayo (Fiesta del Trabajo); el lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España) y el viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor).

En las comunidades que han optado por celebrar el Jueves Santo (2 de abril), que son casi todas salvo Cataluña y Comunidad Valenciana, habrá un puente de cuatro días, y en siete comunidades (Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana) este puente será de cinco días, ya que han decidido dar también como festivo el lunes de Pascua (6 de abril).

Además, aquellos trabajadores que puedan permitirse coger algún día libre, podrían alargar el fin de semana por la celebración de la Epifanía del Señor (6 de enero), que cae en martes.