Marcelo Gullo: "Europa es una vieja que se muere, pero España tiene pasaporte al futuro con Hispanoamérica"

El reconocido analista argentino Marcelo Gullo (Argentina, 3 de enero de 1963) presentó este martes su último libro ‘Lepanto, cuando España salvó a Europa’, en un acto de Foro Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria. El académico insiste en que hay una leyenda negra sobre la conquista de América por los españoles. "Es la falsa historia de España contada por los enemigos de España. El problema es que esta historia falsa ha sido creída por los propios españoles", remarca, y afirma que en si no se hubiera ganado la batalla de Lepanto, España y Europa estarían islamizadas.

Viene a Canarias a presentar su libro Lepanto, cuando España salvó a Europa, en un acto organizado por Foro Canarias. Este libro, en cierto modo, vuelve a defender el legado hispánico, como su trilogía Madre Patria, Nada por lo que pedir perdón y Lo que América le debe a España, con los que desmonta la leyenda negra sobre la narrativa predominante de la conquista de Hispanoamérica. ¿Qué es exactamente la leyenda negra y cómo la combate en su obra?

La leyenda negra es, sencillamente, la falsa historia de España contada por los enemigos de España. El problema es que esta historia falsa ha sido creída por los propios españoles. La leyenda negra dice que España fue a América a robar y, para eso, mató y asesinó. Si eso fuera cierto, tendríamos que preguntarnos: ¿por qué España sembró inmediatamente Hispanoamérica con más de cien hospitales? Esos hospitales eran gratuitos para los indios. También, ¿por qué España sembró todo México y el Perú de colegios trilingües? Se enseñaba español, latín y la lengua indígena. Los sacerdotes fueron responsables de crear la gramática de lenguas como el náhuatl y el quechua. España dijo: «Cada uno tiene que tener su propia lengua y le vamos a hacer una gramática para que usted se acuerde de su propia historia».

Hernán Cortes no conquistó por la fuerza

Pero la narrativa histórica sostiene que la conquista se hizo por la fuerza de un ejército español superior al indígena.

Es absolutamente comprobable que no conquistaron por la fuerza. ¿Cómo un grupo de 700 hombres que tenía Hernán Cortés pudo derrotar a un ejército de 200.000 hombres? Esos 200.000 hombres no eran los indígenas, sino el ejército del imperialismo de los aztecas, que había oprimido a más de 15 pueblos y exigía tributo en sangre. Cortés no conquistó a nadie, sino que juntó un ejército de 300.000 indios. Estos indios estaban hartos de los opresores aztecas. Lo que comprueba que la leyenda negra es falsa es que los mismos supuestos agraviados no quieren romper con España.

¿Se trata entonces de proponer una ‘leyenda rosa’?

No, no es que haya una leyenda rosa. España cometió millones de errores en América, porque no era un pueblo de ángeles, sino de hombres. Pero la mayoría no iba motivada para matar a los otros tipos. Ahora ha aparecido una parte de la izquierda en España, a la que llamo: «la izquierda de los sauna», que dice que España fue a robar, matar y asesinar. Esta izquierda es ‘fantástica’, porque se pone del lado del pueblo opresor (los aztecas) en lugar de los oprimidos. Considero que la hispanidad no tiene que ver con la derecha o la izquierda.

¿No teme que tilden su análisis desde el prisma de la derecha? ¿Usted defiende a Perón?

Sí, exactamente a Perón. Y mire, Alfonso Guerra, y todos saben que es de izquierdas, hizo el prólogo de mi libro Madre Patria.

Inmigración masiva

Pasando a su nuevo libro Lepanto, cuando España salvó a Europa, ¿cuál es su tesis sobre lo que habría sucedido si la flota española hubiera perdido esa batalla?

El objetivo de Solimán el Magnífico era conquistar Roma. Si se perdía la batalla en Lepanto, que lideró Juan de Austria con 24 años, Roma habría caído y Europa habría sido islamizada. La Basílica de San Pedro sería hoy como Santa Sofía: una mezquita del Islam. Además, Francia, la ‘primogénita’ de la Iglesia, se había transformado en la concubina del sultán otomano, y estaba preparando clavarle a España una puñalada por la espalda. Una invasión francesa, sumada a la rebelión de los moriscos programada en España, habría posibilitado el desembarco de la flota otomana en Andalucía. Y hoy, Andalucía sería musulmana.

Usted siempre dice que de la historia se aprende para entender el presente y cambiar el futuro. Este libro habla de la masiva inmigración a Europa. ¿Qué quiere transmitir?

Se está produciendo un fenómeno de inmigración masiva del mundo musulmán. Hay que diferenciar entre la dirigencia del mundo islámico y el hombre común que viene a trabajar. La dirigencia del mundo islámico sigue soñando con dos cosas: convertir a San Pedro en la mezquita más grande y volver a Andalucía. La dirigencia piensa utilizar a la persona común como masa de maniobra para concretar su viejo sueño de conquistar Europa. Esta dinámica se apoya en las leyes de la demografía. Cuando una civilización deja de procrear, pasa a tener una pirámide funeraria, lo que necesariamente trae la llegada de un proletariado exterior. Si ese proletariado tiene una cosmovisión antagónica con la sociedad de acogida y la mantiene, inevitablemente entrará en colisión. Y pongo un ejemplo: si alguien en Ucrania aceptara que empezaran a llegar un millón de rusos, no diría que vienen a quedarse pacíficamente, sino que van a hacer por la vía pacífica lo que no pudieron hacer con la guerra.

Trump, Milei y Meloni

¿Asociar la inmigración con la invasión musulmana no alimenta la xenofobia? Y esto se enlaza con los mensajes de Milei, Trump, Meloni, Abascal...

Respecto a la xenofobia, yo no soy un hombre favorable a Trump, ni a Meloni, ni a Milei. De hecho, hay intelectuales con posturas muy diferentes sobre la migración en mi libro, en el apartado de las conclusiones: Sartori, Gustavo Bueno y el cardenal Sarah dicen que «es una invasión». Otros dicen que no, que es una suerte. Yo pongo todas las opiniones .

¿Y usted qué opina?

Yo digo que los vientos soplan en contra nuestra. No obstante, no soy determinista y creo que la gente puede cambiar la dirección de la historia si retoma las riendas.

Europa es una vieja moribunda

¿Cuál es su visión sobre el futuro de España en este panorama geopolítico? ¿Qué papel juega Europa?

Europa no existe más. Europa es una vieja que se muere, una persona moribunda. Alemania está fundida y ese sueño europeo se terminó. Dentro de 20 o 30 años, Europa no existirá como potencia, no tendrá forma de competir con ninguna parte del mundo y será como un perro caniche de los Estados Unidos.

¿España tiene una oportunidad distinta? Lo pregunto por su defensa de la hispanidad.

Sí. Hispanoamérica es el pasaporte al futuro para España, porque España es bien recibida allí. Si no se crea un bloque hispano, habrá un nuevo Yalta [ histórica conferencia de 1945 en la que las grandes potencias decidieron el destino de Europa tras la Segunda Guerra Mundial]. En ese nuevo Yalta, los rusos y los yanquis estarán tomando sus bebidas, y nosotros estaremos sirviendo el whisky y el vodka. La gente que trabaja merece estar sentada en la mesa.

"Milei, un farsante y mentiroso"

Javier Milei ha ganado en Argentina. ¿Qué le parece

Ha ganado un farsante, un hombre que le miente al pueblo argentino. Creo que es un gran estafador, un encantador de serpientes. La gente tiene que elegir entre el Frankenstein y el Hombre Lobo, y eligen al Frankenstein. Veo mal el futuro de Argentina.