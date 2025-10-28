El huracán Melissa pone en alerta al Atlántico: Canarias vigila posibles efectos del ciclón más potente de 2025

El huracán Melissa se ha convertido en un sistema de categoría 5 en el Atlántico, con vientos sostenidos superiores a los 250 km/h, según el National Hurricane Center (NHC). Su intensificación explosiva, impulsada por aguas oceánicas anómalamente cálidas, ha generado preocupación en todo el Atlántico norte.

En Canarias, aunque el ciclón se encuentra a miles de kilómetros de distancia, los servicios meteorológicos mantienen una vigilancia especial ante la posibilidad de que la energía del sistema provoque oleaje elevado o mar de fondo inusual en los próximos días tanto en el Archipiélago Canario como en la Península o en las Azores.

Así se ve el huracán Melissa desde dentro / E. D.

El huracán Melissa: una máquina de viento y calor oceánico

De acuerdo con el NHC y The Weather Channel, Melissa se dirige hacia Jamaica, Cuba y las Bahamas, donde podría causar lluvias extremas, marejadas ciclónicas y vientos devastadores. En apenas 24 horas, el sistema pasó de tormenta tropical a huracán mayor tras alimentarse de aguas de 30 °C, unos 2 °C por encima del promedio.

Aunque su trayectoria principal apunta al Caribe, los expertos insisten en que fenómenos de esta magnitud modifican la circulación atmosférica del Atlántico, pudiendo alterar el comportamiento de oleajes y corrientes que llegan hasta las costas europeas, entre las que se encuentran las canarias.

Canarias y el Atlántico: riesgo bajo, pero conexión evidente

La Aemet ha recordado que no existe amenaza directa para el Archipiélago, pero sí una influencia remota que podría manifestarse en forma de marejadas o corrientes más fuertes en playas expuestas del oeste de Tenerife, La Palma, El Hierro o Gran Canaria. Canarias, además, cuenta con la experiencia del pasado.

Este tipo de fenómenos no son desconocidos para el Archipiélago. En 2022, la tormenta tropical Hermine afectó a Canarias con lluvias históricas y más de 10 millones de euros en daños, recordando la vulnerabilidad del territorio insular frente a sistemas tropicales en el Atlántico.

Preparación y vigilancia meteorológica

Los expertos recomiendan precaución sin alarmismo. Para la ciudadanía, los consejos básicos pasan por seguir los avisos de la Aemet, evitar bañarse en zonas con fuerte oleaje y asegurar embarcaciones o equipos náuticos.

Por su parte, los servicios meteorológicos continuarán analizando cambios en el nivel del mar, el patrón del viento y la altura de las olas, factores que podrían evidenciar la influencia del huracán en la región.