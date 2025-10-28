Una flota "fantasma" de buques rusos, la nueva preocupación en la costa de Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado este martes su preocupación por la presencia de buques rusos bajo pabellón de terceros países que circulan por aguas del archipiélago, la denominada flota “fantasma”, y ha advertido del riesgo de un desastre ecológico que podría afectar durante años a la economía local.

Clavijo respondió al diputado del grupo Mixto por AHI en el Parlamento de Canarias, Raúl Acosta, quien preguntó por los barcos que eluden las sanciones de la Unión Europea mediante registros en terceros países. Según Acosta, muchos de estos buques navegan en condiciones precarias y transportan crudo sin refinar, con operaciones de transbordo que aumentan el riesgo medioambiental.

La situación global de inestabilidad política parece tener a varios de los principales actores geopolíticos con movimientos cerca del Archipiélago. Ya el pasado mes de enero, el buque de acción marítima Tornado, con base en Las Palmas de Gran Canaria, interceptó un submarino ruso cubriendo el camino que une el Mediterráneo oriental hacia el norte de Europa. También a principio de 2025, el buque estadounidense Cape Texas realizó distintas maniobras entre La Palma y Tenerife para luego hacer una parada en el Puerto de la Luz y de Las Palmas e ir en dirección al Báltico, punto estratégico para Rusia.

El submarino ruso Novorossysk, en superficie en aguas de interés de España / EMAD

Flota fantasma: incertidumbre sobre número y condiciones

El presidente advirtió que no hay información fiable sobre la cantidad exacta de barcos, de la que "no se tiene ni idea", pero que podrían superar los mil. Tampoco se sabe nada sobre su carga o estado, y que algunos son antiguos y podrían derramar combustible o sufrir accidentes cerca de las costas canarias.

“No se sabe qué transportan ni en qué condiciones. Algunos son viejos y podrían ocasionar cualquier tipo de derrame o accidente que impactaría en nuestras costas, en nuestra biodiversidad y en nuestra principal actividad, la turística”, afirmó Clavijo.

Gobierno autonómico reclama acción al central

El Ejecutivo canario ha transmitido estas preocupaciones por escrito al Gobierno central, sin recibir respuesta hasta el momento. Clavijo recordó que el Estatuto de Autonomía establece que Canarias debe participar en cuestiones relacionadas con aguas cercanas a las islas de competencia estatal.

El presidente anunció que insistirá en la cuestión en la próxima reunión con el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, y subrayó la magnitud del riesgo: “Si no ocurre nada, pues no pasa nada, pero el día que ocurre lo tendremos que lamentar muchos años. Un desastre ecológico de esa magnitud puede costar la recuperación de la biodiversidad y de los daños durante mucho tiempo”.

Un accidente o derrame de la flota podría afectar gravemente los ecosistemas marinos, así como la industria turística, uno de los pilares económicos del Archipiélago, provocando pérdidas económicas significativas y daños ambientales duraderos.