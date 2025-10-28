Más de 56.000 estudiantes canarios salen a la calle para hacerle frente al bullying

Más de 56.500 alumnos de toda Canarias se unieron este martes a los paros convocados a lo largo y ancho de todo el país en contra del bullying. El detonante de esta ola reivindicativa, que algunos ya han bautizado como el me too del acoso escolar, es el suicidio de Sandra Peña. Esta joven sevillana de 14 años que se quitó la vida el pasado día 14 tras sufrir durante meses un acoso escolar continuado en el Colegio Irlandesas Loreto.

La preocupación de la comunidad educativa, familias e instituciones públicas en torno a un drama que se ha llevado por delante la vida de varios jóvenes y niños queda así patente. No hay que olvidarse, por ejemplo, del lamentable caso de la niña tinerfeña Lucía, que decidió acabar con su vida con apenas 12 años en Puerto de la Cruz el pasado mes de febrero.

Por todo el país

Ayer hubo numerosas concentraciones en ciudades como Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada, Huelva, Almería, Jaén, Córdoba, Barcelona o Algeciras. El estudiantado de todo el país reclama así medidas concretas para lo que consideran una auténtica «lacra»: la violencia en las aulas que se cronifica más aún en el dudoso altavoz de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería.

Estas protestas tuvieron su reflejo en Canarias, donde estaban convocados a los distintos encuentros los estudiantes a partir de 3º de la ESO, es decir estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Según los datos recogidos por la Consejeria de Educación a las 13:30 horas, y en base a un sondeo del 89% de los centros afectados, en Tenerife 23.342 alumnos respondieron a la convocatoria. En Gran Canaria los datos fueros similares, con 21.953 estudiantes que se unieron ayer a los paros.

Cifras por islas

Por islas, el seguimiento fue el siguiente: 2.754 en La Palma, 496 en La Gomera y 385 en El Hierro. En la otra provincia los resultados, contabilizados a las 13:30 horas, fueron de 4.095 alumnos en Lanzarote y 3.490 en Fuerteventura.

Los datos demuestran que, más allá de los episodios puntuales y de baja intensidad de violencia, el acoso escolar crece en España y ha pasado del 9% al 12% por ciento. Entre los principales escollos es la dificuldad con la que se encuentra la comunidad educativa a la hora de identificar los casos. A eso se suma una triste realidad: en muchos de estas situaciones, aunque se detecte, el sistema falla y no es capaz de actuar a tiempo.

Un "contagio" en las aulas

Mientras, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, alertó, ante los casos de acoso escolar, que si la sociedad es agresiva, descalifica y ridiculiza al que no piensa como uno mismo, «todo eso se contagia en las aulas», porque no son «un microcosmos».

Al respecto, Gabilondo incidió en que el «dolor que se siente por situaciones que viven algunas personas jóvenes, chavales, en los centros es enorme», que hay personas que se sienten acosadas por los demás y que hay que poner medidas en muchas direcciones.

Mediadores

Destacó también que hay centros que frente al acoso escolar han impulsado la intervención de los propios estudiantes como mediadores para resolver conflictos. «No se trata de dejar de reconocer las múltiples virtudes de este sistema, sino de fijar la mirada donde no siempre se mira», porque en su opinión, a pesar de los numerosos y diversos discursos «hay un cierto silencio». «Hay cosas que ya no vemos de tanto hablar con tibieza de ellas», remarcó.