Canarias pagará a los autónomos bajas maternales, guarderías y dos meses de incapacidad laboral
El vicepresidente Manuel Domínguez impulsa medidas para mitigar la “incertidumbre” generada por el Gobierno central
“Frente a la incertidumbre” que el Gobierno del Estado ha generado entre los trabajadores autónomos, el Ejecutivo canario ofrece “tranquilidad y certezas” y, por ese motivo, el vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, anunció este martes en el Parlamento un paquete de medidas para ayudar a los trabajadores por cuenta propia a conciliar su vida laboral y la familiar.
Cuatro medidas para afrontar “la innecesaria incertidumbre” generada por el anuncio, con posterior rectificación, de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, sobre la subida de las cotizaciones a los trabajadores autónomos y que, a juicio de Domínguez “es un ataque directo a la línea de flotación" de la economía del Archipiélago, que cuenta con 145.600 autónomos.
Plan de choque
Para contrarrestar esas medidas del Ejecutivo central, Canaria va a “activar ayudas para contratar personal por baja maternal o paternal o embarazo de alto riesgo”, además “cubrirá los costes del cuidado de personas dependientes o niños a su cargo, como puede ser es coste de las guarderías”, bonificará “los tipos de interés de los préstamos destinados a inversiones productivas” y “abonará las cuotas a la seguridad social durante un máximo de dos meses de situación de incapacidad temporal.
“Todos hemos oído aquello de que un autónomo no puede ponerse malo porque tiene que seguir pagando las cuotas; queremos que esto cambie, declaró.
Con este plan de choque, el vicepresidente defiende que Canarias “potencia el trabajo autónomo en nuestra tierra porque, con un 90% de pymes, hay que hablar de autónomos de manera distinta que en el resto del territorio nacional”.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
