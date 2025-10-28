Canarias mira al cielo este miércoles: esto sucederá con el cometa 3I/Atlas

El cometa 3I/ATLAS, que es observado activamente por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), vivirá este miércoles, 29 de octubre, una situación que está llamando la atención a la comunidad científica, pero también de quienes no han perdido la oportunidad de crear bulos sobre él.

Probablemente, el hecho de que apenas haga unos pocos meses que se descubrió (el pasado 1 de julio en Chile) es lo que ha hecho que hayan surgido voces alertando sobre cuestiones extrañas que poco o nada tienen de verdad. Pero, por suerte, los investigadores también han dejado claro de qué se trata.

¿Qué es?

Según explicaba el IAC el pasado mes de julio, el 3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar detectado en nuestro sistema solar y fue descubierto por uno de los telescopios de la red de detección y alerta temprana de asteroides en trayectoria de impacto con la Tierra. A ello, la NASA añadía que "los astrónomos han categorizado este objeto como interestelar debido a la forma hiperbólica de su trayectoria orbital".

Este cometa no representa ningún peligro para nuestro planeta, ya que no se espera que se acerque significativamente a la Tierra. Sin embargo, este miércoles sí que sucederá algo curioso.

¿Qué pasa este miércoles con el cometa?

Este miércoles, el cometa 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano al Sol, aunque no hay riesgo de impacto. Sin embargo, si que podrá observarse mejor.

Normalidad

Según expone la astrónoma del IAC Julia de León en una información de Onda Cero, este cometa se encuentra dentro de la normalidad, puesto que tiene cola, como otros cometas, pero también está dentro de lo común su movimiento y velocidad.

Sistema solar. / EFE

Pero un dato curioso que aporta la experta, "es un cometa de un solo paso", por lo que se tardará decenas o cientos de miles de año en volver a verse. De ahí, que tanto desde Canarias como desde todas las partes del mundo, los científicos miren al cielo este 29 de octubre, ya que podrá observarse mejor.

Tercer objeto interestelar

Hasta la fecha, solo dos objetos interestelares han sido identificados en nuestro sistema solar: 'Oumuamua' (2017) y el cometa 2I/Borisov (2019), este último caracterizado en primicia también por el grupo del IAC. La incorporación de 3I/ATLAS a esta selecta categoría representa una oportunidad extraordinaria para profundizar en el conocimiento de estos visitantes de otras estrellas, apuntaba el IAC hace unos meses.