El Estado asegura ahora disponer de 612 plazas para acoger a menores en los próximos 15 días

Un total de 612 plazas para un máximo de 569 menores migrantes con solicitud de asilo. El Estado afirmó el martes, al término del comité interadministrativo celebrado con el Ejecutivo canario para continuar abordando los traslados de los niños a la Península, que prevé disponer de ese número de plazas para acoger a los chicos en los próximos 15 días, en cumplimiento con el nuevo auto del Tribunal Supremo, que fija un plazo «improrrogable» de dos semanas para derivar a los menores con protección internacional instalados en las Islas.

Ya la semana pasada, la Administración central aseguró disponer de 135 plazas en distintos recursos de la Península que «no podían ocuparse porque el Gobierno canario no había remitido las autorizaciones de los menores». Una acusación que levantó ampollas en el Ejecutivo autonómico y derivó en una batalla de cifras entre ambas administraciones. Mientras desde Madrid se señalaba a Canarias por no enviar los expedientes, la Comunidad Autónoma instaba al Gobierno de España a trasladar a los 60 menores alojados en el centro Canarias 50. Poco después, el Alto Tribunal dictó el nuevo auto –el tercero en los últimos meses– que obliga al Estado a asumir su responsabilidad con los niños.

El plazo de la sentencia, afirmó la directora general de Protección a la Infancia y a las Familias, Sandra Rodríguez , vencería el 20 de noviembre. Un tiempo en el que el Gobierno de España debe responder al problema del «hacinamiento» en el Archipiélago. Pese a que es escaso, Rodríguez se mostró optimista ante el nuevo escenario: «Salimos del encuentro con esperanza. El Estado ya cuenta con 252 plazas inmediatas y se ha comprometido a alcanzar un total de 612, incluyendo esas 252, de aquí a mediados del mes de noviembre».

Expedientes remitidos

La situación parece ser más esperanzadora. Desde la madrugada del viernes, el Ejecutivo regional ha remitido 519 expedientes de jóvenes, que actualmente están en proceso de revisión. Según el Estado, la cifra de plazas disponibles supera incluso el número de menores que podrían ser trasladados, estimado en 569. Así, desde el mes de agosto, explicó Sandra Rodríguez, la Administración central ha rechazado un total de 68 solicitudes de asilo, aunque la Comunidad Autónoma ya ha identificado dos casos en los que presentará recurso.

El reto no es menor. En el nuevo plazo otorgado por el Alto Tribunal, 700 menores deben ser trasladados fuera del Archipiélago. Sin embargo, cerca de 90 adolescentes cumplirán la mayoría de edad antes de fin de año, y 30 lo harán antes de noviembre, por lo que dejarán de ser considerados menores con protección internacional y continuarán su proyecto migratorio como adultos. «Esto demuestra que, a lo largo de estos meses, el Estado ha tenido en cuenta las mayorías de edad a su favor, tal como señalábamos. Parece que se espera a que los chicos cumplan la mayoría de edad para no tener que acogerlos. Esta es otra prueba de que ya están descontando, de una manera anticipada, a aquellos que saben que pronto serán adultos, a quienes además se les ha denegado la solicitud de protección internacional», explicó Rodríguez.

Nuevas plazas

Otro de los aspectos que destacó es que Canarias tutela actualmente a 910 menores solicitantes de protección internacional, tras registrarse 11 nuevas solicitudes este lunes. Además, indicó que 230 jóvenes han alcanzado la etapa adulta durante el proceso y han sido derivados a la red de acogida de adultos del sistema de asilo. En este contexto, solicitó prioridad en los traslados para 27 jóvenes que no pudieron salir la semana pasada y para los niños menores de 14 años que ya han sido evaluados y entrevistados.

En otros términos, se ha evaluado la posibilidad de crear nuevas plazas en Canarias para los menores que se encuentran en el centro Canarias 50, gestionado por el Estado, un recurso de tránsito cuya estancia no puede superar las dos semanas y que han manifestado arraigo. De los 60 chicos que están en el centro, 40 ya han hablado de arraigo.