El PP avalará el 'decreto Canarias' si no cambia "ni una coma" de lo que firmó Feijóo en 2023

La ruptura de Junts con el Gobierno de Pedro Sánchez convierte en imprescindible el apoyo del PP para convalidar en el Congreso el decreto Canarias, cuyo borrador estará preparado en las primeras semanas de noviembre para que sea aprobado por el Consejo de Ministros antes de finalizar el año.

Fuentes de los conservadores cercanas a la dirección nacional aseguran que el respaldo está garantizado, pero siempre y cuando el decreto "no cambie ni una sola coma ni añada ninguna cuestión nueva" a la agenda canaria que suscribieron con CC para permitir la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo en septiembre de 2023.

Fue en agosto de ese año cuando la entonces secretaria general del PP y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, y el secretario de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, estamparon sus firmas en el pacto que incluía la bonificación del 75% del transporte aéreo y marítimo de los residentes, ampliar hasta 2027 las bonificaciones de IRPF en La Palma o extender ayudas hasta que la isla recupere el crecimiento económico previo a la erupción del volcán Tajogaite.

Agenda canaria

El documento también prometía igualar las bonificaciones de las que goza el tren de cercanías en la Península a las guaguas y tranvías canarios y tomar medidas en favor del empleo para menores de 35 años.

A todos esos compromisos se unían pactos de Estado en juventud y vivienda, reforzar la lucha contra la violencia de género, apostar por la FP y la gratuidad en la educación de cero a tres años, la mejora de la financiación respetando el Régimen Económico y Fiscal (REF) o la reducción del coste del transporte de mercancías.

"El problema es que estamos acostumbrados a que Pedro Sánchez aproveche los decretos para incluir cuestiones que no tienen que ver, y a eso no vamos a jugar", insisten las fuentes consultadas.