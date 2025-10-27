El Gobierno de Clavijo confía en que la 'espantada' de Junts no afecte al decreto Canarias

La ruptura de Junts con el Gobierno de Pedro Sánchez no preocupa al Ejecutivo que preside Fernando Clavijo en lo que se refiere a la aprobación del 'decreto Canarias', cuyo borrador estará preparado en las primeras semanas de noviembre para que sea aprobado por el Consejo de Ministros y convalidado por el Congreso de los Diputados antes de finalizar el año.

De hecho, el portavoz del gabinete canario, Alfonso Cabello, aseguró este lunes, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que en el seno del Ejecutivo "hay unidad de acción de todos sus miembros" y que tanto los consejeros de CC como los del PP reman en la misma dirección.

No en vano, el decreto no es más que "el instrumento jurídico" con el que se pondrá financiación a las medidas de la agenda canaria, el documento que suscribió tanto el PP como el PSOE, para lograr el apoyo de CC tanto a la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo como la posterior del presidente Sánchez.

Por tal motivo, Cabello consideró que "noticias externas" al documento -en referencia a la ruptura de Junts- no hará peligrar el compromiso suscrito por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la reunión que mantuvo con el presidente Clavijo a mediados de octubre.

