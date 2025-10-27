¿Por qué los fondos marinos de El Hierro están considerados uno de los mejores del mundo?

El Hierro vuelve a hipnotizar a los amantes de la fotografía submarina. A pesar de los efectos del mar de fondo que enturbió las imágenes, el litoral de La Restinga (El Pinar) se convirtió en un escenario mágico para acoger a los 23 equipos participantes en el XXVII Campeonato de España de Fotografía Submarina 2025 (Nafosub) y a otros cinco del III Campeonato de España Fedas de Fotografía Inclusiva-IN. Por algo está considerada una de las diez mejores pasarelas submarinas mundiales. Los catalanes Joan Barcia y Eva Cruz, con 87 puntos, superaron a los andaluces Jesús Osorio y Celia Padilla (61) y a los canarios Yeray Delgado y Abigail Martín (59) en la primera competición. En la segunda, en la que participaron submarinistas con algún grado de minusvalía, el campeón fue Ernesto Collado y Marcos Mendoza (118 puntos), por delante de Javier García y Francisco Javier Martín (112) y Carlos López Jiménez y José Samaniego (105).

"El nivel ha sido alto y, encima, había muchos equipos canarios que conocen muy bien las franjas en las que se celebró el campeonato" Joan Barcia — Campeón de España de Fotografía Submarina

Las imágenes captadas durante los dos días de competición en las zonas de concurso [El Bajón, La Herradura, El Rincón y La Punta de La Restinga] pusieron en un aprieto a los miembros del jurado, sobre todo, en el bloque inclusivo, donde la diferencia entre la medalla de oro y la de bronce se concentró sólo en trece puntos.

Las malas condiciones que presentaba el mar durante la jornada del miércoles [se tuvo que suspender la inmersión en El Bajón] provocó que la gran mayoría se la tuviera que jugar el jueves en un descenso de reserva que estaba ubicado en una zona conocida como Baja Boquerones, un espacio con una caída de 25 metros donde se pueden captar unas instantáneas espectaculares.

A la quinta fue la vencida

Los catalanes Joan Barcia y Eva Cruz, campeones autonómicos en cuatro ocasiones, abordaban en El Hierro su quinto nacional [su mejor posición había sido una octava plaza] en un escenario desconocido: «Nos ha traído mucha suerte», señala tras protagonizar una especie de Maracanazo:«El nivel ha sido alto y, encima, había muchos equipos canarios que conocen muy bien las franjas en las que se celebró el campeonato», comenta el ganador de una medalla de oro en la categoría Close Up, una de plata en el bloque reservado a la Fotografía Creativa y una de bronce en el apartado de Ambiente con Modelo. «Son unos fondos increíbles», sostiene después de ser proclamado Campeón de España.

«Más que la victoria, que es algo que siempre gusta, una de las cosas más maravillosas de este tipo de reuniones es el compañerismo que rodea a la competición" Ernesto Collado — Campeón de España de Fotografía Submarina Inclusiva

El canario Ernesto Collado, ganador en tres ocasiones del título regional, se hizo con el primer lugar en el III Campeonato de España de Fotografía Submarina Inclusiva. «Más que la victoria, que es algo que siempre gusta, una de las cosas más maravillosas de este tipo de reuniones es el compañerismo que rodea a la competición», agradece un participante al que le llevan dando largas ya tres años para que le diagnostiquen el grado exacto de minusvalía. Nada nuevo en un sistema que se mueve mucho más despacio que las sensaciones que se experimentan debajo del agua. «Todo es silencio y lentitud; sientes la ingravidez de un astronauta», compara el compañero de Marcos Mendoza.

"Sensación de libertad"

Javier García es de Santa Úrsula (Tenerife), tiene amputado los dedos del pie derecho y varios del izquierdo y es el protagonista de una imagen en la que aparece un submarinista suspendido en el agua y con una muletas cayendo al fondo marino. «En el mar puedo experimentar una sensación de libertad que no puedo conseguir caminando», resume el subcampeón en la categoría inclusiva, medalla de oro en las categorías Pez y Close Up, plata en Foto Creativa y bronce en Pez en Primer Plano. A pesar de su buen concurso, le faltaron 6 puntos para arrebatarle la gloria a Ernesto Collado y Marcos Mendoza.

El grancanario Arturo Telle, que en la prueba de La Restinga formó pareja con Davinia Hernández, regresó a un escenario talismán para él, pero que en esta ocasión no le garantizó las conquistas que sí logró en el pasado [ganador en siete ocasiones del Fotosub de El Hierro], esta vez sólo pudo acabar en sexta posición [tercer canario tras los equipos compuestos por Yeray Delgado y Abigail Martín y Ruymán Escuela y Karina Ceballos], aunque se hizo con una medalla de oro en la categoría de Ambiente sin modelo: «Venir a esta isla siempre es muy especial para mí», comenta en la misma línea que el andaluz Jesús Osorio, subcampeón nacional de Fotografía Submarina:«La posibilidad de bucear entre coladas de lavas es algo maravilloso, un privilegio reservado a espacios tan selectivos como este», exalta.