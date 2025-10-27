Doce millones de multa a Unelco por el apagón en La Gomera de 2023

El Gobierno de Canarias ha multado con 12 millones de euros a la empresa Unelco por el apagón que sufrió La Gomera en julio de 2023, apenas quince días después de que tomara posesión el gabinete que preside Fernando Clavijo.

"Ese cero energético, que duró 60 horas, marcó un antes y un después y esta sanción demuestra que este gobierno actúa con firmeza", aseguró el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández, tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este lunes.

"Hemos lanzado un mensaje claro: la calidad del servicio eléctrico no es negociable y no nos va a temblar el pulso, pues no puede haber transición energética sin que las empresas garanticen la seguridad del suministro", insistió Hernández.

Infracción muy grave

La cuantía de la sanción ha sido determinada por «los técnicos correspondientes» tras considerar la Dirección General de Energía que el apagón era una "infracción administrativa muy grave" porque comprometió "la seguridad y la continuidad del suministro eléctrico en un sistema aislado".

"Esta sanción no es una declaración de intenciones, sino una acción concreta, una prueba más de que este Ejecutivo no mira hacia otro lado y que, cuando se trata de proteger el interés general, actúa", insistió el consejero.

60 horas sin energía

El apagón que sufrió La Gomera se inició el 30 de julio de 2023, en la central térmica de El Palmar, donde se generó un fallo en el cuadro de control de un grupo de generación, afectando a las instalaciones eléctricas, y dando lugar al apagón general, no restableciéndose el suministro por completo hasta el 1 de agosto, lo que supuso más de 60 horas de corte eléctrico.

La Gomera contaba en ese momento con una única central térmica, cuyo ciclo de vida había caducado en el año 2013, y un incendio en la sala de servicios auxiliares provocó la automática desconexión del grupo por protección.

Infraestructuras obsoletas

En su momento, el presidente del Cabildo y líder de ASG, Casimiro Curbelo, calificó de "lamentable que ocho de los grupos calcinados tengan más de 35 años, cuando tenían que renovarse al llegar a los 25 años de funcionamiento".

Tras ese cero energético, el Gobierno canario decretó en octubre de ese mismo año la emergencia energética y también modificó la ley del sector eléctrico para disponer "de plazos más realistas para sancionar en tiempo y forma a las empresas eléctricas que incumplan". Al respecto, el consejero recordó que el Gobierno del pacto de las flores "anunció a bombo y platillo multas por valor de 50 millones de euros por incidentes en varias islas en 2018 y 2020 que luego quedaron en nada".

Estabilidad del sistema

El consejero insistió en que su departamento mantiene su compromiso firme con la estabilidad y seguridad del sistema eléctrico insular, reforzado tras la declaración de la emergencia energética en 2024 y tomando medidas para evitar nuevos ceros energéticos.

Así, recordó que el Ejecutivo regional ha impulsado acciones inmediatas y proyectos estructurales destinados a reforzar la seguridad del suministro, además de seguir trabajando con el ministerio para la renovación de los grupos de generación convencional, que precisan de renovación desde hace más de una década.

El cable submarino "más profundo del mundo"

En el caso concreto de la 'Isla Colombina', aseguró que "avanzan a muy buen ritmo los trabajos del proyecto del cable submarino entre Tenerife y La Gomera, que será el más profundo del mundo" y cuya puesta en funcionamiento garantizará la interconexión eléctrica entre ambas islas en 2026.

Una infraestructura que permitirá reforzar la seguridad del suministro en La Gomera, reducir la dependencia de la generación local y facilitando la integración de energías renovables en el sistema insular.