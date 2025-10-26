Abascal llena el Círculo Mercantil en Las Palmas de Gran Canaria y numerosos seguidores se quedan sin acceso al mitin

Con un aforo completo en el Círculo Mercantil, una larga cola de seguidores del líder de Vox, Santiago Abascal, que se extendía por la calle San Bernardo hasta Primero de Mayo en Las Palmas de Gran Canaria, se quedó a las puertas del recinto sin poder entrar al mitin que el dirigente de ultraderecha ofreció en la tarde-noche de este domingo. Pero Abascal tuvo un gesto, al llegar al grito de: «¡Presidente!». Con un altavoz improvisado y en la puerta de la institución, pidió perdón a los asistentes, que no paraban de aplaudir y grabar en su móvil al líder de Vox y que se quedaron con las ganas de acceder al acto, unas «2.000 personas», calculó el propio presidente de la formación, que aprovechó para avanzar lo que sería su intervención en el Círculo Mercantil: «Hay que echar al Gobierno corrupto de Pedro Sánchez» y hay que poner coto a la «invasión de la inmigración».

Abascal ya había lanzado estos dos mensajes por la mañana en Lanzarote, la primera de las paradas en su fugaz visita a estas dos islas. Allí sí atendió a los medios de comunicación y acusó al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de ser «el responsable de la inseguridad, de las violaciones, del crecimiento de los precios de la vivienda, del colapso de los servicios sociales y de los servicios sanitarios» que afectan a la población canaria en las islas, fenómenos todos ellos de los que la formación de ultraderecha culpa a la inmigración.

«El señor Clavijo tiene que insultar y hablar muy alto y poner etiquetas para eludir su responsabilidad», expuso el dirigente de Vox en Lanzarote, tras haber sido preguntado por la reacción del presidente regional ante sus críticas al trabajo de Open Arms.

Los migrantes, votos de futuro

Para Abascal, tanto Clavijo, como Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, son «responsables» de la actual política migratoria. «Se tiran los trastos a la cabeza, incomprensiblemente, pero lo que sí puedo decir es que el único que no es responsable de la política migratoria soy yo. Todos ellos son responsables», señaló el líder de la formación de ultraderecha.

De hecho, acusó a Sánchez, de hacer política con la inmigración «buscando votos» de futuros electores entre quienes llegan a España, con el fin de «perpetuarse en el poder».

El pasado 28 de agosto, y con motivo de las críticas de Santiago Abascal a la ONG Open Arms –a cuyo buque se refirió como «barco de negreros»–, Clavijo tildó de «auténtico fascista» al presidente de Vox, que había pedido «confiscar» y «hundir» el barco de la organización tras atracar en Tenerife. Santiago Abascal aseguró ayer que si el fundador de Open Arms, Óscar Camps, estuviera en situación de riesgo, él «también» estaría dispuesto a salvarlo, pero para entregarlo a un juez y «hacer todo lo posible para que estuviera en la cárcel por colaborar con las mafias del tráfico de personas».

La casualidad quiso que Santiago Abascal coincidiera con Óscar Camps en el recinto portuario de Arrecife, donde defendió, como en Las Palmas de Gran Canaria, que «la invasión migratoria» es «el principal problema para miles de canarios» y que solo Vox tiene un mensaje claro al respecto, que ha resumido en tres conceptos: «repatriación, deportación y remigración».

Repatriación de los ilegales

«Repatriación de todos los ilegales, deportación para todos los legales que cometan delitos y remigración para aquellos que han venido a España, aunque estén legales, para vivir de las ayudas sociales que necesitan los españoles, porque los españoles están cada vez más necesitados», añadió el líder de Vox.

Abascal asegura que «la inmigración masiva es la madre de todos los problemas» y que su partido va a combatir a quien la promueva o la financie. «Vox ha venido aquí a decir que cambiaremos radicalmente todas las políticas migratorias y que, por supuesto, confiscaremos y hundiremos los barcos de los nuevos negreros y también devolveremos la voz robada a los españoles para que decir la verdad no esté prohibido», añadió el dirigente político.

CC responde

La respuesta de Coalición Canaria, partido que lidera Fernando Clavijo, no se hizo esperar. CC acusó a Santiago Abascal de «utilizar el fenómeno migratorio como arma política para alimentar el miedo y el enfrentamiento» y remarcó que Canarias «le queda muy grande un político tan pequeño».

Por otro lado, la organización Derecho al Techo emitió un comunicado crítico por el uso del Círculo Mercantil para un partido que, según el colectivo, representa «el odio, el racismo, la desigualdad y la represión de los movimientos sociales». Recuerda que la entidad, que recientemente renovó su directiva con el compromiso de abrirse a la ciudadanía y promover la inclusión, ha sido reformada con fondos públicos: 170.000 euros del Cabildo de Gran Canaria.n