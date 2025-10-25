Las ‘otras caras’ de la Virgen de la Candelaria: milagros en Cádiz y Málaga o el rostro de una vecina de Sevilla, así es la patrona de Canarias en otras ciudades de España

La Virgen de la Candelaria tiene 'otra cara' fuera de Canarias. Esta devoción mariana es una de las más extendidas del país, y procesiona en distintas ciudades de España, inspirando a numerosas hermandades de Semana Santa, que han tomado su nombre para bendecir a sus imágenes titulares. La patrona de Canarias, a la que le quedan pocos días de su visita a Santa Cruz de Tenerife, es un símbolo de unión y fe para los canarios y su imagen traspasa las fronteras de las islas.

Especialmente en Andalucía, muchas cofradías han adoptado el nombre de Candelaria para sus vírgenes, reflejando así la profunda devoción y el simbolismo que esta advocación representa en la tradición católica española. En ciudades como Sevilla, Córdoba o Málaga, la Virgen de la Candelaria recorre las calles bajo palio acompañada de miles de fieles durante la Semana Santa o en sus fiestas propias del 2 de febrero. Además, existen varias leyendas alrededor de la Virgen, que unen a las islas con ciudades de la península.

María Pisaca / Humberto Gonar

La Morenita adapta su estilo según la región por donde procesiona. La pequeña talla de aproximadamente 90 cm, con tez oscura y su niño en brazos que conocemos en las islas, se convierte en una majestuosa imagen de candelero que, en muchos casos, supera los 1,60 metros de altura y es transportada sobre imponentes pasos llevados por costaleros.

Un milagro hizo que unos marineros canarios llevaran la Virgen de la Candelaria a Málaga

En Colmenar, un pueblo de Málaga existe una Virgen de la Candelaria con profundos lazos con Canarias. Según cuenta la tradición, hacia el año 1700, un grupo de nueve marineros canarios que navegaban frente a las costas malagueñas fue sorprendido por una violenta tempestad. Desesperados, se encomendaron a su patrona, la Virgen de la Candelaria, prometiendo erigir una ermita en los montes más altos que divisaran si lograban sobrevivir.

Los navegantes llegaron sanos a tierra y cumplieron su promesa, levantaron una ermita en los cerros de Colmenar, donde hoy se venera a la imagen. La Virgen fue proclamada Patrona de Colmenar en 1884, tras el devastador terremoto de Andalucía, cuando los vecinos que sobrevivieron la nombraron protectora del pueblo. Actualmente, la Virgen de la Candelaria es también Alcaldesa Perpetua, y durante su procesión porta la vara de mando municipal, deteniéndose ante las casas de los enfermos en una de las celebraciones más sentidas de la Axarquía, una das comarcas de la provincia.

La celebración del 2 de febrero es muy sentida en este pueblo, cuando la procesión de su patrona llena las calles de devotos, dejando patente que el sentimiento de esos nueve marineros canarios sigue vivo. Además, en Málaga Capital también hay una hermandad de Semana Santa que procesiona con la Virgen de la Candelaria.

La Virgen de la Candelaria de Sevilla es una vecina de la ciudad

La Hermandad de la Candelaria de Sevilla tiene una de las imágenes más bellas de la ciudad, con una historia muy singular. Fundada en 1921 en la iglesia de San Nicolás de Bari, la cofradía no incorporó su imagen titular hasta tres años después. En 1924, el escultor Manuel Galiano Delgado dio forma a la actual Virgen de la Candelaria, inspirándose en los rasgos de una mujer real. La joven era Marcelina Sánchez Salas, una sevillana cuya belleza quedó inmortalizada para siempre en el rostro de la Virgen. Según cuentan las crónicas de entonces, fue la tía de Marcelina, amiga de Galiano, quien entregó al imaginero una fotografía de su sobrina cuando tenía 16 años, pidiéndole que plasmara su dulzura y serenidad en la talla. Desde entonces, la imagen de la Candelaria se ha convertido en una de las más queridas y reconocibles de la Semana Santa de Sevilla.

Marcelina contó en una entrevista al boletín informativo de la hermandad de 1982 que se enfadó con su tía porque ella no sabía nada sobre la fotografía. Según relató, el escultor se la había solicitado en varias ocasiones, pero nunca llegó a concedérsela. Finalmente, el resultado sí le agradó. También confesó que el propio imaginero "le pretendió" para que fuera su novia, pero ella decidió no aceptar. La sevillana vivió la primera salida procesional de la talla, y la gente la paraba porque veía la misma cara que tenía la titular dolorosa de la cofradía. Además, también reveló que a otro pintor le gustó su cara y decidió retratarla.

Actualmente, María Santísima de la Candelaria de Sevilla realiza su procesión cada Martes Santo desde el mismo lugar donde Marcelina Sánchez Salas dejó su cara para la posteridad. Cada 2 de febrero, día de su festividad, la cofradía también organiza cultos para conmemorar esta fecha tan especial. Bajo un palio azul verdoso con hilos de plata, bordado por Juan Manuel Rodríguez Ojeda, y cubierto con un extenso manto del mismo tono, la imagen recorre las calles de Sevilla sobre un majestuoso paso de plata, llevando el mismo nombre que la advocación patrona de Canarias por toda la capital andaluza.

Salvada de una invasión iglesia, la Virgen sacó a un niño de un pozo en Cádiz

En la 'Tacita de Plata' sucedieron dos milagros relacionados con la Virgen de la Candelaria. Cádiz tiene una plaza dedicada a esta advocación después de que allí sucedieran dos episodios milagrosos. Durante el saqueo de la ciudad en 1596, las tropas inglesas arrasaron templos y conventos, entre ellos el de la Candelaria. Los soldados sacaron la imagen de la Virgen con intención de quemarla, pero un vecino logró salvarla escondiéndola en un pozo cercano.

Meses después, un niño que jugaba junto al convento cayó accidentalmente en ese mismo pozo. Su padre buscó ayuda con desesperación y cuando ya lo creía todo perdido, logró rescatarlo con vida. El pequeño aseguró que una 'señora' lo había sostenido en brazos. Al revisar el pozo, los vecinos encontraron con asombro la imagen intacta de la Virgen que se había escondido allí.

Desde entonces, la historia del milagro de la Candelaria quedó grabada en la memoria de Cádiz, inspirando la devoción popular.

Las hermandades de Semana Santa usan esta advocación

Además de las mencionadas hermandades de la Candelaria en Sevilla y Málaga, otras ciudades andaluzas también han elegido a la Virgen de la Candelaria como titular de sus cofradías. En Jerez de la Frontera y Córdoba, esta devoción mariana tiene un gran arraigo y continúa reuniendo a miles de fieles cada Semana Santa.

En Jerez, la Hermandad de la Candelaria realiza su estación de penitencia el Lunes Santo, mientras que en Córdoba, la Hermandad del Huerto procesiona el Domingo de Ramos con la Virgen de la Candelaria como una de sus imágenes principales. Además, en otras agrupaciones de distintas ciudades andaluzas y de España, la Virgen de la Luz, otra advocación estrechamente vinculada a la Candelaria, también ocupa un lugar especial entre las imágenes más veneradas.

Con el regreso de la Virgen de la Candelaria a su santuario este fin de semana, culmina la visita de la Patrona de Canarias a Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, la devoción por esta advocación mariana permanecerá viva en toda España, gracias al fervor que emanan las islas.