Teodoro Sosa: «Canarias necesita más diputados nacionalistas que se fajen en Madrid y no a los ‘mudos’ del PP y PSOE»

Teodoro Sosa (1975, Gáldar), fundador de Municipalistas Primero Canarias, irrumpe con un mensaje cristalino: devolver a las Islas la voz que las «sucursales» del PP y del PSOE en el Archipiélago silencian en Madrid. El alcalde de Gáldar y vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria ve en esta nueva formación una oportunidad de ilusión y unidad para el nacionalismo canario, que aspira a formar un grupo propio en el Congreso.

Acaba de nacer Municipalistas Primero Canarias. ¿En qué momento se planteó con Nueva Canarias: hasta aquí llego?

Después de la primera reunión, en la que vi que no había voluntad de renovación dentro de la organización de Nueva Canarias. Creo que al principio pensaron que, si se iban los alcaldes del norte de Gran Canaria, no perdían nada. Pero hubo un detonante claro: el posicionamiento de Óscar Hernández y la asamblea de Roque Aguayro, en el sur. Las bases estaban cansadas y entendieron que la renovación y la unidad eran un camino sin retorno.

Mociones de censura

¿Cómo describiría el comportamiento de NC durante este proceso de desconexión desde enero?

Hay algo que nunca, pero nunca, se me va a olvidar: estoy completamente seguro de que estuvieron detrás de las mociones de censura en distintos municipios. Eso me hizo ver que no conocía realmente a quienes habían estado a mi lado durante más de veinte años. Ese lado oscuro no lo conocía. Pero no quiero pensar en el pasado, sino en el futuro y en este proyecto ilusionante: Municipalistas 1º Canarias.

Ahora Óscar Hernández lanza un mensaje de unidad nacionalista. ¿Invitarán a NC, además de a los grupos de obediencia canaria de todas las islas y a CC?

Sí. Óscar lo ha dicho una, dos y tres veces. Van a estar invitados todos los partidos a la Mesa de la Unidad Nacionalista, también Nueva Canarias y Coalición Canaria. Se va a invitar por encima incluso de los daños personales, de las mociones de censura y de las cuestiones que te hierven la sangre. Lo importante es intentar la unidad de cara a las elecciones generales. ¿Por qué empezar por ahí? Porque serán las primeras, antes de las autonómicas, insulares y municipales de 2027.

¿Qué buscan en esa Mesa de Unidad Nacionalista?

Queremos que sea una mesa de confluencia para concurrir juntos al Congreso y al Senado, porque un nacionalismo dividido es un nacionalismo donde Canarias pierde. Un nacionalismo unido es una Canarias que se reivindica, que exige y que pelea por sus derechos en Europa y en Madrid.

Síndrome del mudo

¿Es un voto perdido el que va a los partidos nacionales, PP y PSOE, en las elecciones generales?

Es votar a una sucursal del Estado en Canarias. Hay que decirle al ciudadano: «Mire, cuando vea un cartel de Feijóo o de Sánchez, olvídese, que no se presentan por Canarias». Se presentan diputados que después se quedan mudos. Tienen el síndrome del mudo: despegan de Canarias, llegan a Madrid y pierden la voz. Yo quiero acabar con el síndrome del mudo. Quiero gente que vaya allí a fajarse, a bregar, a luchar por Canarias.

¿Qué previsiones reales manejan para las Cortes?

Queremos formar grupo en Madrid, con dos diputados por Santa Cruz de Tenerife y dos por la provincia de Las Palmas –ahora solo hay una diputada de CC, Cristina Valido­­– y, si podemos, siete senadores. Tenemos que devolverle a la gente la ilusión perdida.

Las listas, más adelante

Ahí empiezan los escollos de las alianzas: quién ocupa qué cargo en las listas. CC ha estado sola en el Congreso y, si la confluencia se extiende al Parlamento, lo mismo ocurre por Gran Canaria. ¿Quién estaría en primera fila?

Si debatimos este proyecto exclusivamente por los cargos, esto no sale, ¿vale? (Serio). Hay que ser generosos y hablar de ideas, de proyectos, de ilusión. La unidad canaria es el cimiento de las lealtades y las complicidades. Y si en esa mesa hay lealtad y complicidad, este proyecto funcionará. La grandeza de la democracia está en ponerse de acuerdo, y ese acuerdo será un documento –como ha anunciado Óscar Hernández– con unas 50 cuestiones clave. Si en la número 51 no hay consenso no se firma en ese apartado. Pero a lo mejor hay 50 en las que sí se da.

¿Cuáles son sus principales reivindicaciones en el Congreso?

Defender nuestros derechos conquistados y que el Estado nos trate sin subordinación. Que el REF (Régimen Económico y Fiscal) no se compute en la financiación autonómica, que Canarias no se sienta sola ante la migración, y que se amplíe nuestro autogobierno. Si el Estado paga la gratuidad del tren, aquí debe pagar la de la guagua. Si sufrimos insularidad y lejanía, que ayude al transporte de mercancías, que mantenga la bonificación del 75% al transporte aéreo, apoye el Posei adicional para nuestros agricultores, que aporte más ayudas para el agua desalinizada..,

Le veo con mucho ímpetu. Ya parece ‘candidatable’ al Congreso, aunque las apuestas le sitúan como aspirante al Cabildo grancanario, donde Antonio Morales ha anunciado que no repetirá. En realidad, puede concurrir a las dos elecciones, ¿será así?

Yo voy a ser leal. Mi etapa en Gáldar, con todo el dolor de mi alma, se está cerrando. Al final de este mandato habré sido alcalde veinte años: el más antiguo de Gran Canaria, que no el más viejo. Ya no se me esconde nada de la política municipal. Pero si alguien me conoce sabe que no soy de dar codazos: voy donde mis compañeros digan. He sabido estar segundo y, si tengo que estar quinto, estaré quinto. Llevo seis años gobernando en el Cabildo y estuve cuatro en la oposición; conozco su fontanería. Es una administración en la que me siento a gusto, pero la decisión no es mía. Y si me pregunta dónde creo que puedo aportar más, le digo que puedo arrimar mucho el hombro en toda la isla de Gran Canaria.

¿Qué haría en el Cabildo?

Creemos en el proyecto de la Ecoisla que ha defendido Antonio Morales y los que formamos el gobierno. Ese proyecto debe continuar: una Ecoisla que huye del desarrollismo desaforado y apuesta por un crecimiento sostenible y justo. Justo también en lo social, con empleo digno, vivienda adecuada, sin desahucios del barrio donde naciste, con plazas sociosanitarias y una sanidad pública fuerte. Defiendo la universidad pública, la ley de dependencia y las soberanías energética, hídrica y alimentaria.

«Nuestro objetivo es formar grupo en las Cortes, con cuatro diputados en el Congreso y siete senadores, que devuelvan la ilusión perdida a la gente»

Ustedes dicen que Municipalistas Primero Canarias nace con vocación de futuro y de gobierno. ¿Cómo se plantean la confluencia con CC en el Parlamento canario?

De momento, queremos la confluencia en el Congreso y el Senado. Si se cimenta en lealtad y complicidad, y las bases entienden que es el camino, se podrá debatir más adelante para el Parlamento. Una Canarias dividida no me gusta. Creo que, desde la unidad, se pueden hacer muchas cosas, siempre desde la lealtad y la comprensión.

Si esa aproximación resultara decisiva, ¿con quién gobernarían: con PSOE o con PP?

A mí me gustaría un gobierno nacionalista al cien por cien. Un gobierno que gestione más y mejor el autogobierno y que exija más y mejor en Madrid. He vivido etapas con gobiernos nacionalistas en minoría, y. si hay que pactar, siempre he creído en lo que más interese a Canarias en cada momento.

¿Cree que pueden ocupar el espacio de NC, que ahora tiene cinco diputados, en cierta manera gracias al voto en sus municipios?

Somos municipalistas, progresistas y nacionalistas. La creación de Primero Canarias ha abierto el panorama político y podemos irrumpir con fuerza. Podemos ser decisivos para un futuro gobierno.

"No somos de CC, somos Primero Canarias"

¿NC le ha acusado de entreguismo a CC?

Si alguien cree que hemos creado este nuevo partido para incorporarnos a Coalición Canaria, es que no me conoce. CC es un partido y nosotros somos otro. Quienes me acusaban se están dando cuenta de que esas acusaciones tenían las patitas cortas. Otra cosa es que lleguemos a acuerdos políticos, que eso es la democracia.

¿Sigue siendo una asignatura pendiente para el nacionalismo conquistar la capital grancanaria ?

Sí. Históricamente, el gran reto del nacionalismo ha sido la capital. Y yo noto que en Las Palmas se echa de menos la cercanía y el cariño que tenemos en los pueblos. A la capital le hace falta un meneo. Ha perdido la conexión con el ciudadano de a pie. Los colectivos están en pie de guerra y cada fin de semana hay manifestaciones. Hay mucho voto nacionalista, pero con un mal candidato –en alusión a Pedro Quevedo– no se enraíza. Si tienes un mal candidato, no conectas con los barrios. Y eso tiene que cambiar.

Grupo en Mogán al margen de Onalia Bueno

¿Municipalistas Primero Canarias es el partido que va a aglutinar a todos los partidos locales o tendrán autonomía?

En ayuntamientos donde no haya partido local, como Las Palmas de Gran Canaria, se presentará la marca de 1º Canarias. Estamos presentes en 18 municipios y estamos formando equipos en Valleseco, en Mogán, y en Santa Brígida no oculto mi preferencia en llegar acuerdos con Ando Sataute.

¿No va a haber confluencia con Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán?

Onalia será invitada a la Mesa de la Unidad Nacionalista como todos los partidos de obediencia canaria, pero es que en los municipios las relaciones son bastante complicadas. Hay realidades municipales que históricamente han sido de confrontación y no puedo pedirle a un compañero de un partido local que sus adversarios, que en algunos casos han presentado, incluso, mociones de censura, se sumen a una confluencia. Por lo tanto, nuestra aspiración es montar una candidatura municipal en Mogán.

¿Pueden tener presencia en todas las islas?

Nos gustaría, y estamos en contacto con grupos en todas las Islas, como ha dicho Óscar Hernández que lleva las negociaciones. Pero, vuelvo a decir: despacio . Nunca se puede construir con pies de plastilina . Yo viví eso en Nueva Canarias y era ficticio. Nosotros queremos ser decisivos en las conformaciones de gobiernos en 2027.

Ley de residencia y tasa turística

Hablemos de algunas de sus propuestas. ¿Cuáles son sus medidas centrales en vivienda?

La vivienda es el problema número uno, sin discusión. La vivienda pública tiene que ser un derecho. Y la solución pasa por alinear a todas las administraciones: los ayuntamientos deben poner el suelo gratis a disposición, los cabildos deben ayudar en las urbanizaciones y el Gobierno de Canarias debe aportar la financiación, sea europea, estatal o propia.

Reto demográfico. ¿Qué se ha de hacer?

Tenemos que aprobar una ley de residencia en Canarias. La población se ha multiplicado un 50% y quien viene de fuera exige sanidad, residencias, plazas escolares… No puede ser que tratemos igual a realidades diferentes. No es un mensaje xenófobo, ni mucho menos. Pero no puede ser que jubilados extranjeros compren viviendas para tenerlas cerradas, o que fondos buitre adquieran 100 pisos y los dejen vacíos, mientras nuestra gente joven se va de Maspalomas o de Vecindario porque ya no puede vivir allí.

¿Y la tasa turística?

Hay que abrir ya el debate. Pero con un planteamiento claro: que sea finalista. Lo que no puede ser es ver centros comerciales cayéndose a cachos.