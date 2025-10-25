Santiago Abascal (Vox) inicia este domingo su visita a Canarias en la isla de Lanzarote

El presidente de Vox, Santiago Abascal, visitará este domingo el puerto de Arrecife, de Lanzarote, en el marco de una visita a las Islas Canarias, coincidiendo con la situación migratoria que afecta al archipiélago. El líder de la formación se topará con el fundador de Open Arms, Óscar Camps, también en la isla por la despedida de una campaña de la ONG en Canarias.

Más tarde, se desplazará a Gran Canaria, en esta ocasión para participar en un acto en el Círculo Mercantil.

La última visita del líder de la formación en Lanzarote se produjo en diciembre de 2020, cuando participó en una concentración convocada por su partido en la isla frente "a la invasión migratoria". También visitó Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, para conocer "de primera mano las preocupaciones" locales "ante las avalanchas de ilegales que han asaltado nuestras costas y ponen en riesgo el modo de vida de los canarios".

Coincidencia con Open Arms

La visita de Abascal este domingo a la isla coincidirá con el último día de ruta del buque Open Arms en las Islas Canarias. La organización Open Arms se despedirá de Canarias en el muelle de Arrecife, con un encuentro informativo a bordo del buque, junto a su director, Oscar Camps.

Desde agosto, el barco ha recorrido Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, realizando una campaña de divulgación y sensibilización con jornadas de puertas abiertas dirigidas a centros educativos y a la ciudadanía. El objetivo ha sido el de acercar la misión humanitaria de Open Arms y su trabajo "en defensa de la vida y los derechos humanos en el marco de un convenio con el Gobierno de Canarias", según ha informado la ONG.

Así, en su comparecencia, prevista para las 11:00 horas, Oscar Camps hará balance de la estancia del buque en la región, de los principales resultados y reflexiones de esta etapa. En ese sentido, Camps coincidirá con el líder de la formación Vox, a escasos minutos de diferencia y en el mismo lugar de la isla, en concreto en el muelle de los Mármoles, de Arrecife.

Abascal pidió "cnfiscar y hundir" su buque

Todo ello se producirá después de que, en agosto, el presidente de Vox, Santiago Abascal, haya pedido "confiscar y hundir" el barco de la ONG Open Arms, atracado entonces en Tenerife y que iba a ser visitado por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

"Ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo. Para que sirva de advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promuevan la invasión de Europa", escribió por entonces en la red social 'X'.

En respuesta a estas acusaciones, la organización Open Arms publicó el 29 de agosto un comunicado en su cuenta de Instagram en el que destacó: "Ser el objetivo del odio de según quién es un orgullo. Ser atacados por los enemigos del mundo es una medalla".

La ONG defendió su labor humanitaria recordando que sus embarcaciones han salvado más de 700.000 vidas, y que "ser tildados de negreros es un insulto a la verdad y una indecencia". La entidad reafirmó su propósito de continuar con su misión: "Aquí estamos y aquí seguiremos. Frente al miedo y frente al odio. Nuestro espíritu es insumergible".