La patrona de Canarias enamora a España y al mundo entero: desde hogueras gigantes hasta bailes con seres mitológicos, así se celebra la Virgen de la Candelaria en otras ciudades

A la Virgen de la Candelaria le quedan pocos días en Santa Cruz de Tenerife antes de regresar a su basílica habitual en Candelaria. La tradición canaria marca que, cada siete años, la imagen realiza una visita a la capital de la isla o a La Laguna, según corresponda. Esta costumbre es una de las más importantes del archipiélago, donde miles de fieles rinden culto a la patrona de Canarias en sus dos fechas principales, el 2 de febrero, día de su festividad, y el 15 de agosto, cuando se conmemora la Asunción de la Virgen María. Sin embargo, esta devoción trasciende las islas, y su celebración también tiene gran relevancia en otros puntos del país, donde la Candelaria es venerada.

La patrona de Canarias es una de las devociones marianas más importantes de España. Cada 2 de febrero, numerosas localidades del país celebran fiestas especiales en su honor, con motivo de la Presentación del Niño Jesús en el Templo y la Purificación de la Virgen María. Por esta razón, la Virgen de la Candelaria ha logrado trascender las fronteras del archipiélago, convirtiéndose en imagen representativa y protectora de decenas de pueblos a lo largo de toda España y de Hispanoamérica.

En cientos de pueblos de todo el país, los niños recién nacidos tienen especial protagonismo el día de la Candelaria. En muchas localidades, es tradición que los bebés que han llegado al mundo durante el último año sean presentados a la Virgen María en una celebración llena de sentimiento, porque este rito de fe pasa de generación en generación. Además, en algunas localidades las familias llevan velas bendecidas para simbolizar la luz y la purificación, elementos esenciales de esta festividad. Esto es lo que ocurre en El Rocío, Huelva, donde la luz cobra especial importancia.

Así es la 'Fiesta de la Luz' en El Rocío

La Aldea de El Rocío es conocida por su espectacular y numerosa romería que cada año congrega hasta a un millón de personas. Sin embargo, este pequeño trocito de cielo situado al lado de las marismas de Doñana guarda un secreto que pocas personas conocen, y que simboliza la unión entre el rito litúrgico y la tradición rociera.

Rezo del Rosario en el exterior de la ermita de El Rocío / Hermandad Matriz de Almonte

En el día de la Candelaria, El Rocío se ilumina con una celebración conocida allí como la Fiesta de la Luz, que reúne a miles de devotos y familias rocieras que participan en este único, cargado de emoción y simbolismo. Durante la noche, los fieles recorren los alrededores del santuario rezando un rosario, mientras iluminan el camino del simpecado, el estandarte que representa a la Virgen, con velas y bengalas. Más tarde, cientos de peregrinos se reúnen en la ermita, que permanece a oscuras y se ilumina únicamente con las candelas que portan los devotos, creando un ambiente de recogimiento y devoción ante la Virgen del Rocío.

Al día siguiente, miles de niños pasan bajo el manto de la Virgen para pedir protección y salud. Según datos de la Hermandad Matriz de Almonte, el 2 de febrero de 2024, más de 8.500 niños fueron presentados. Aunque no llega a la magnitud de la conocida romería de Pentecostés, la Fiesta de la Luz en la Candelaria se establece como una de las festividades más significativas y marcadas en rojo en el calendario rociero.

La Virgen de la Candelaria en Cataluña

La patrona de Canarias también lo es de Valls, en Tarragona, donde su festividad se celebra de una manera única. En esta localidad, cada 10 años tienen lugar las fiestas decenales en honor a Nuestra Señora de la Candela. Desde 1348, el pueblo de Valls conmemora este evento en agradecimiento a la Virgen por haber salvado a la ciudad de la epidemia de la peste negra. Declarada fiesta de interés turístico nacional, se celebra en los años que terminan en 1, como 2001, 2011 y 2021, aunque en esta última ocasión se pospuso a 2022 debido a la pandemia de COVID-19. Las próximas festividades se realizarán en 2031.

Esta celebración tiene lugar a principios de febrero, siendo el día más destacado la procesión votiva, en la que participan todas las instituciones y asociaciones de la ciudad. Durante esta jornada, se lleva a cabo el tradicional ball de l'Àliga, un baile emblemático que forma parte de la identidad cultural de Valls. Desde hace dos siglos, las fiestas han seguido una secuencia ritual que se ha ido adaptando a los tiempos.

Todo comienza el primer viernes con la tronada inaugural y el repique general de campanas, al que se suma la emblemática Candela, una campana fundida especialmente para la ocasión. Ese mismo día se iza la bandera de la ciudad, se celebra el pregón y se encienden las tradicionales luminarias. El sábado tiene lugar la primera salida del completo seguici cerimonial, con figuras como el draagón, la mulassa, una mula, o l’àliga, un águila coronada, y el traslado de la Virgen desde su camarín dando inicio a la novena. El domingo se celebra la gran trobada castellera que reúne a las agrupaciones de castellers, los castillos humanos. En la vigilia de la Candela, el 1 de febrero, se representa la Moixiganga, un baile tradicional, dentro de la iglesia y se celebra el baile de gala. Finalmente, el 2 de febrero, día de la Mare de Déu, tienen lugar las mañanas de música, la bendición de las candelas, la misa solemne, la procesión votiva.

Procesión votiva de la Mare de Déu de las Candelas / Valls en festes

En Granada se celebra con una hoguera

El día de la Virgen de la Candelaria en Marchal, Granada, destaca por ser uno de los eventos más singulares del país. Los habitantes de este pequeño pueblo, con poco más de 400 vecinos, se reúnen para salir al campo y recolectar leña, con la que encienden una gran hoguera que sirve como punto de encuentro y celebración durante toda la jornada.

Humberto Gonar

Esta tradición también se conserva en Alhama de Granada, donde los vecinos encienden pequeñas fogatas para rendir homenaje a la Virgen y mantener viva esta costumbre. La tradición de encender hogueras se repite en varios municipios de la provincia, ya que estas simbolizan la luz y el calor en el frío invierno.

La Virgen de la Candelaria llega hasta Hispanoamérica

Miles de migrantes canarios que se trasladaron a países de Centroamérica y Sudamérica llevaron consigo la devoción y las tradiciones asociadas a la Virgen de la Candelaria. Gracias a ello, esta festividad mariana se celebra también en numerosas ciudades del continente. La patrona de Canarias representa una de las manifestaciones religiosas y culturales más importantes, donde la devoción católica se fusiona con las tradiciones indígenas.

Por ejemplo, en Puno (Perú), la festividad, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, llena la ciudad de danzas autóctonas como la diablada y la morenada, procesiones multitudinarias y una profunda fe en la Virgen, símbolo de fertilidad y abundancia junto a la Pachamama. En Copacabana (Bolivia), miles de peregrinos llegan al santuario a orillas del lago Titicaca para participar en misas, procesiones y entradas folclóricas que mezclan devoción y colorido. En el norte de Chile, especialmente en Copiapó, la Virgen es venerada como patrona de los mineros, con misas y actos religiosos que mantienen viva la tradición.

En toda la región, la Candelaria marca el fin del ciclo navideño y celebra la luz, la fe y la esperanza. Más allá de las fiestas que se celebran en Canarias por su patrona, el mundo entero venera y reza a la Virgen de la Candelaria, como una devoción de luz en la Fe católica.

Cuando la Virgen regrese este fin de semana a su Basílica en Candelaria, ya conoces cómo esta devoción ha llegado al mundo entero.