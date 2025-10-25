Nace la Escuela Verseadora Canaria. La Viceconsejería de Educación del Gobierno de Canarias, en una resolución firmada este 24 de octubre, ha declarado de interés educativo el proyecto formativo de la Fundación Ochosílabas, que lleva a las aulas la tradición verseadora canaria y más específicamente la décima y el punto cubano para relacionar a los estudiantes con este elemento patrimonial y con todas las potencialidades que tiene en la formación.

Esta resolución supone un espaldarazo para esta actividad que se viene desarrollando desde 2018 en distintos centros educativos de Gran Canaria, con el apoyo del Cabildo de dicha isla, y con la participación de destacados verseadores. Los resultados obtenidos en los cursos previos animan a dar este paso adelante, puesto que, a lo largo de estos siete años han sido muchísimas la iniciativas desarrolladas en los centros y fuera de ellos que han tenido como protagonista la materia trabajada en estos talleres. Con la resolución se da carta de naturaleza a la Escuela Verseadora Canaria, puesto que se incorpora un centro educativo de Tenerife, concretamente del municipio de Arafo, y se anuncia la incorporación de más islas y centros en función de la disponibilidad de formadores.

Como señala la propia resolución: “la Viceconsejería de Educación considera que la Escuela Verseadora Canaria: creatividad verbal en el aula constituye una experiencia educativa transversal, plenamente alineada con los principios del currículo y los objetivos del desarrollo integral del alumnado, al promover la creatividad verbal, la identidad cultural y el trabajo cooperativo en el aula, entre otros.

Preservación del patrimonio

Asimismo, esta actividad complementaria contribuye de manera significativa a la preservación y difusión del patrimonio inmaterial canario, estableciendo un vínculo entre la tradición y la escuela, e impulsando un diálogo intergeneracional a través de la oralidad como forma de aprendizaje, expresión y cohesión social”.

El proyecto cuenta actualmente con la participación de 30 centros educativos y realizará sesiones quincenales en la mayor parte de ellos e incorporará al resto a un proyecto específico con actividades diversas. En ambos casos se pretende ofrecer a los estudiantes la tradición verseadora y más específicamente la décima y el punto cubano, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, como herramientas para su formación.