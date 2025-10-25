El geólogo sueco Valentín Troll vaticina la próxima erupción de Canarias: "En 50 años es más probable que ocurra otra vez en La Palma que en Tenerife"

El petrólogo Valentín Troll no tiene tan claro que la erupción en Tenerife esté tan cerca como se cree. El experto asocia los movimientos sísmicos que está viviendo la isla con la situación "habitual" de un sistema volcánico activo que, sin embargo, nada tiene que ver con una erupción inminente. Con los conocimientos que ha ido cultivando a lo largo de los últimos 25 años sobre Canarias, Troll vaticina que la próxima erupción que vivirá Canarias no será en Tenerife. "Es más probable que vuelva a ocurrir en La Palma", afirma.

Troll ha acudido a Tenerife como invitado selecto para participar en el ciclo de conferencias 'La Torre de Las Nubes', organizada por Teidelab en el Espacio CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife durante la última semana. En una conversación con EL DÍA, Troll ha confesado que su fascinación con Canarias comenzó mientras trataba de convertirse en Doctor. En un viaje a las Islas, Troll detectó que las rocas volcánicas del Archipiélago en nada se parecían a las que había estudiado en Escocia. "Era un terreno joven y activo", recuerda. Hoy, aunque desarrolla su actividad en la Universidad de Uppsala, en Suecia, el petrólogo trata de visitar las islas una o dos veces al año para seguir aprendiendo y desentrañando los misterios sobre el vulcanismo del Archipiélago.

¿Cuándo comenzó su vínculo con Canarias?

He trabajado en Canarias desde mi época como investigador predoctoral. Completé mi doctorado entre el año 2000 y 2001, por lo que mi vinculación con las Islas se remonta a hace al menos 25 años. La primera vez que pisé Tenerife recuerdo haber quedado fascinado con su geología volcánica. Por aquel entonces, yo estaba haciendo mi trabajo de campo en terrenos volcánicos muy antiguos en Escocia, por lo que venir a Canarias y ver un terreno volcánico joven y activo fue revelador. Así fue como me enamoré de las Islas Canarias y he estado trabajando aquí desde entonces.

Para alguien de ascendencia germano-sueca como usted, ¿qué es lo más fascinante de las Islas Canarias?

Estas son rocas volcánicas muy especiales. Las rocas aquí forman parte de una familia muy rara, pues apenas representan el 4% de todas las rocas volcánicas del planeta. En concreto, lo que las hace especiales es su química volcánica única. Rocas similares se encuentran en Cabo Verde, Azores, Hawái o Galápagos. Estos pequeños grupos de islas tienen una química exclusiva que revela mucho sobre los procesos geológicos dentro de la Tierra.

¿Qué creen que está ocurriendo dentro de la Tierra en estas islas?

Creemos que el vulcanismo canario proviene de lo que llamamos plumas profundas, es decir, material que asciende desde el núcleo terrestre. Estos materiales son restos de antiguos continentes que han pasado por procesos de desintegración radiactiva, lo que permite que el material caliente ascienda en forma de punto caliente.

La teoría del punto caliente es una de las más aceptadas sobre el origen de Canarias, pero hay estudios que la contradicen. ¿Qué opina sobre el debate?

La evidencia sobre el origen de Canarias como punto caliente es muy sólida. Hay muchos argumentos que la avalan, como la química de las lavas canarias, muy diferente a otras del planeta. Esto sugiere que el material proviene de zonas muy profundas. Pero, por supuesto, la ciencia evoluciona y puede cambiar con nueva evidencia.

Uno de los hechos que ponen en duda la teoría del punto caliente es la erupción de 1730 en Lanzarote.

Correcto. Pero si lo miras así, también podríamos decir que las erupciones en Tenerife no están alineadas. En Canarias, más del 50% de las erupciones han sido en La Palma, lo que indica que el punto caliente está allí.

¿Cómo es el punto caliente bajo Canarias?

El punto caliente canario no es una zona pequeña; puede abarcar cientos de kilómetros. La convección del material caliente puede causar erupciones en distintas zonas. No veo evidencia clara de que esté conectado con las montañas del Atlas, como sostienen otras teorías.

Trabajó en el volcán de La Palma. ¿Qué significó aquella experiencia para usted?

Trabajé con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) tomando muestras de lava durante toda la erupción. Fue una experiencia intensa y muy enriquecedora. Hoy tenemos un registro completo de la erupción de La Palma de 2021 y seguimos analizándolo.

¿Ha hallado algo en sus análisis que no se esperaba?

Sí. Parece que la lava inicial era diferente a la que salió después, lo que sugiere que se había acumulado durante años bajo la isla antes de la erupción. En la segunda fase entró magma más profundo. También se ha confirmado que ya había señales sísmicas en 2017, lo que demuestra que los indicios se pueden detectar con antelación.

¿Qué cree que se ha aprendido de la erupción de La Palma?

Aprendimos a confiar en las señales volcánicas tempranas. En 2017 los científicos fueron cautelosos porque nadie estaba seguro de interpretar los datos correctamente. Pero tras la erupción, sabemos que podemos detectar las señales con tiempo y hacer pronósticos más precisos, algo esencial para islas como Tenerife, donde la densidad poblacional es mucho mayor.

En Tenerife se han detectado varios enjambres sísmicos desde 2016. ¿Es síntoma de una erupción?

El Teide y las zonas de rift son un sistema volcánico activo, aunque no el más activo de Canarias. Probablemente haya magma, calor, agua y gases. Pero no creo que haya una erupción inminente. Los terremotos son superficiales, a diferencia de los que precedieron la erupción de La Palma. Si los sismos no provienen de profundidad, no hay magma ascendiendo. En mi opinión, es más probable que haya otra erupción en La Palma que en Tenerife en los próximos 50 años.

Es importante saberlo.

Sí, y ese es solo el primer punto. Las erupciones históricas de Tenerife han ocurrido en las zonas de rift, y no han sido grandes. Algunas, como la de Garachico, causaron daños materiales, pero nunca víctimas. Incluso si hay una nueva erupción, no tendría por qué haber pérdidas humanas.

En Tenerife, sin embargo, el Teide tiene un vulcanismo más explosivo.

Cierto, pero el Teide no ha tenido una erupción explosiva en 2.000 años, desde la de Montaña Blanca. Sabemos que también ha tenido erupciones de lava más tranquilas, como la de las Lavas Negras en la Edad Media. Con la tecnología actual, detectaríamos cualquier cambio semanas o meses antes, gracias a la monitorización sísmica y de gases.

Además, la lava tendría que escalar más de 3.000 metros para llegar a la cima.

Exacto. Es más probable que el magma encuentre salida por los flancos, en las zonas de rift, donde han ocurrido la mayoría de las erupciones. Serían erupciones de corta duración, de semanas o meses, con posibles daños materiales, pero sin consecuencias graves.

Pero Canarias ha evolucionado mucho desde 1909.

Naturalmente. Por eso debemos estar preparados para los impactos económicos y sociales de una erupción, porque hoy incluso los volcanes pequeños pueden causar grandes pérdidas debido al nivel de desarrollo e infraestructuras.

La erupción de La Palma lo demostró.

Sí, afectó no solo a nivel material, sino también al turismo y la agricultura. Pero debemos aprender a convivir con los volcanes y entenderlos mejor. No podemos cambiarlos, así que la única opción es conocerlos y prepararnos.