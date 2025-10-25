Canarias se consolida en Madrid como destino enoturístico internacional

El Clúster de Enoturismo de Canarias presentó recientemente en la sede de la Delegación del Gobierno de Canarias en Madrid la oferta enoturística del Archipiélago y el Catálogo de Servicios de las empresas socias del Clúster. Este acto, que reunió a representantes institucionales, profesionales del turismo, la gastronomía y el vino, subraya el creciente posicionamiento de Canarias como un destino enoturístico de primer orden en el ámbito internacional.

El evento contó con la participación del director del Instituto agroalimentario de Canarias, Luís Arráez; el director general de Infraestructura, Sostenibilidad y Calidad Turística del Gobierno de Canarias, Héctor Mateo Castañeyra; la delegada del Gobierno de Canarias en Madrid, Rosa María Aguilar Chinea; el subdirector de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Airam Díaz, y el técnico de Promoción Exterior de PROEXCA, Javier Lugo Ramos, entre otros profesionales del sector.

Un archipiélago volcánico y con siglos de historia vitivinícola

Con más de quinientos años de tradición vitivinícola, Canarias ofrece al visitante que hacen del Archipiélago un territorio singular para los amantes del vino, donde la combinación de paisajes heroicos, variedades autóctonas y una gastronomía que realza los productos locales consolidan a las Islas como un destino de enoturismo sostenible y de alto valor cultural.

El Clúster de Enoturismo de Canarias: unión, sostenibilidad e innovación

El Clúster de Enoturismo de Canarias es una asociación empresarial de ámbito regional que reúne a más de 20 bodegas, empresas turísticas, operadores y entidades vinculadas al turismo del vino. A lo largo de la geografía del archipiélago canario. Su labor se centra en impulsar la competitividad, la profesionalización y la cooperación entre los distintos actores de la cadena de valor enoturística, así como en proyectar la marca 'El Enoturismo de las Islas del Vino' en los principales mercados.

Con el respaldo de instituciones públicas como PROEXCA, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, GMR Canarias, PROMOTUR, HECANSA y entidades privadas vinculadas al Sector Agrario como Cajasiete, el Clúster se ha consolidado como un hub de innovación y promoción que integra sostenibilidad, formación y tecnología.

Su objetivo es consolidar a Canarias como un destino de enoturismo competitivo y de calidad, capaz de unir paisaje, producto y cultura bajo un mismo relato identitario.

Experiencia sensorial con sello canario

El acto culmina con un cóctel que combina una selección de vinos de las bodegas socias del Clúster y las creaciones del chef canario Nauzet Betancort, reconocido por su capacidad para reinterpretar la cocina tradicional desde la innovación. Este maridaje refleja la filosofía que el Clúster promueve: unir el vino con el territorio, la gastronomía y la creatividad.

Con esta presentación en Madrid, el Clúster de Enoturismo de Canarias reafirma su papel como catalizador del desarrollo del sector, promoviendo un modelo de turismo más experiencial, sostenible y arraigado al territorio. Una apuesta que busca situar al Archipiélago entre los grandes destinos enogastronómicos del mundo.