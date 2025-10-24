Sanidad eleva a ocho los casos confirmados en el brote de sarampión en Tenerife y La Palma

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha elevado a ocho los casos confirmados asociados al brote de sarampión notificado el pasado lunes en La Palma con tres casos iniciales.

Los cinco nuevos casos corresponden a dos menores de edad en La Palma y tres personas en Tenerife, y una de estas últimas es el caso notificado hace unas semanas en esta isla, una vez que los estudios de seguimiento han confirmado el vínculo epidemiológico con el caso índice del brote de La Palma.

Por el momento todos los afectados presentan sintomatología leve y cursan la enfermedad sin incidencias, según ha informado la Consejería de Sanidad en un comunicado.

Los tres primeros casos notificados el lunes se corresponden con el caso índice en edad vacunal, es decir, mayor de doce meses, un personal sanitario y un menor prevacunal con el que coincidió en un espacio cerrado.

Activación de protocolos

Añade que desde que la Dirección General de Salud Pública tuvo conocimiento de la sospecha de estos casos, y en permanente comunicación y coordinación con la Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma, se activaron los protocolos de valoración, seguimiento y control de los contactos para intentar controlar la propagación de la enfermedad.

Al respecto, recuerda que se siguen haciendo los seguimientos oportunos a las personas que han tenido contacto con los casos confirmados.

Durante 2024 en Canarias se notificaron siete casos de sarampión, de los que cinco eran importados o relacionados con casos importados de fuera de las islas y dos de origen desconocido.

Casos en 2025

En 2025 se registraron dos casos, uno importado y otro desconocido.

Además, ha habido otros dos casos vacunales provocados como efecto secundario tras la administración de la vacuna. En ambos casos la enfermedad cursó con sintomatología leve y sin complicaciones para los menores.

La Dirección General de Salud Pública incide en la importancia de recibir las dos dosis de la vacuna contra el sarampión incluidas en el calendario vacunal para lograr la inmunización individual y evitar la transmisión de la enfermedad a personas que, por alguna circunstancia, no puedan recibir la vacuna.