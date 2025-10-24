Salvamento Marítimo intercepta un cayuco con 50 personas en aguas próximas a El Hierro
La embarcación fue localizada a 9,5 millas de la isla
Europa Press
Santa Cruz de Tenerife
Salvamento Maríritmo ha interceptado este viernes un cayuco que fue localizado navegando por sus propios medios a 9,5 millas del puerto de La Restinga, en la isla canaria de El Hierro, y en el que viajarían más de 50 personas aproximandamente.
A través del aviso de un radar ECO SIVE, el Centro Coordinador de Salvamento Marítimo en Tenerife movilizó a la Salvamar Navia, que procedió a localizar a la embarcación y a acompañarla hasta puerto. Durante el trayecto, ya más próximos al puerto herreño, también intervino la LS Hades de Cruz Roja Española, según ha informado el organismo estatal a Europa Press.
El desembarco de las personas migrantes en la isla se ha producido en torno a las 14:29 horas de este viernes.
