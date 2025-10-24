Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salvamento Marítimo intercepta un cayuco con 50 personas en aguas próximas a El Hierro

La embarcación fue localizada a 9,5 millas de la isla

Imagen de archivo del rescate de un cayuco

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Salvamento Maríritmo ha interceptado este viernes un cayuco que fue localizado navegando por sus propios medios a 9,5 millas del puerto de La Restinga, en la isla canaria de El Hierro, y en el que viajarían más de 50 personas aproximandamente.

A través del aviso de un radar ECO SIVE, el Centro Coordinador de Salvamento Marítimo en Tenerife movilizó a la Salvamar Navia, que procedió a localizar a la embarcación y a acompañarla hasta puerto. Durante el trayecto, ya más próximos al puerto herreño, también intervino la LS Hades de Cruz Roja Española, según ha informado el organismo estatal a Europa Press.

El desembarco de las personas migrantes en la isla se ha producido en torno a las 14:29 horas de este viernes.

