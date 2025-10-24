El PP da por "perdidos" a los dos consejeros captados por Alpidio Armas

La expulsión de Rubén Armiche y Anabel López del Partido Popular se sigue «cocinando» a buen ritmo. A la espera de que llegue el comunicado oficial, estamos en la fase en la que los contactos telefónicos han cesado [una de las partes ha decidido no explicar más la situación y la otra no responde a las llamadas] y el silencio se interpreta como el final de la cuenta atrás para certificar la salida del PP de los dos consejeros que desde el pasado miércoles forman parte del Gobierno delCabildo de El Hierro, a pesar de que la plana mayor de los populares en Canarias les haya comentado «antes, durante y después» que no autorizaban su alianza de gobernabilidad con Alpidio Armas (PSOE).

"No hay noticias de ellos"

«No tengo ninguna noticia de que los miembros del PP que han formado parte de este acuerdo hayan rectificado», dijo ayer Manuel Domínguez, presidente del Partido Popular en Canarias, «por lo que el expediente de expulsión continúa adelante», certificó al tiempo que puntualizó que «tendrán tiempo suficiente para rectificar durante el tiempo que tarde en desarrollarse la documentación», acotó sin dar una fecha exacta sobre la resolución definitiva.

Lo que sí dejó claro Domínguez es que «las actas deben pertenecer al partido y no a las personas», defendió poniendo como ejemplo su caso: «El Partido Popular en Canarias no es lo que es por Manuel Domínguez, Manuel Domínguez es lo que en política gracias al Partido Popular», expresó con la esperanza de que Rubén Armiche y Anabel López den un paso a un lado y entreguen las suyas, algo que ahora mismo parece quimérico. De hecho, la cúpula popular canaria ya da por «perdidos» a los dos consejeros.

Ejercen sus cometidos en el Gobierno

Rubén Armiche ya ejerce sus cometidos como consejero de Cultura, Juventud, Deporte y Patrimonio y Anabel López hace lo propio en el área de Empleo y Desarrollo Económico, por lo que no parece que, por ahora, hayan decidido dejar las competencias que les ha asignado el presidente Alpidio Armas. Lo que sí parece seguro es que esta situación se va a resolver, para bien o para mal, en las próximas horas. Y es que de las palabras del vicepresidente del Gobierno de Canarias se puede extraer la conclusión de que ninguno de sus aún compañeros de siglas parece dispuesto a entregar su acta al partido.

El máximo representante de los populares en el Archipiélago reiteró que «ni comparto ni respeto este tipo de decisiones», argumentando que se trata de posturas «unipersonales» que, a su juicio, «no ayudan a la democracia, van en contra de las formaciones políticas y, además, alejan mucho más a la ciudadanía», enumeró sobre el comportamiento de Rubén Armiche y Anabel López.