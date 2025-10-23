VOX acusa a la Fiscalia de Canarias de hacer "trampas" con las cifras de delincuencia

"Si la fiscal superior de Canarias [María Farnés] niega que las agresiones sexuales en Canarias han subido un 202,5% entre 2017 y 2024, pondremos una querella". Este es el literal con el que el presidente de la Asociación Una Policía para el siglo XXI, Samuel Vázquez, quiso defender su intervención en la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia del Parlamento de Canarias, a la que acudió como invitado por el Grupo VOX.

"Los datos que he expuesto son los oficiales, extraídos del balance estadístico del Ministerio del Interior; otra cosa es que la fiscal comience a mezclar delincuencia convencional con tasas y hacer trampas", dijo Vázquez después de que, tras su primera intervención en la que además vinculó delincuencia con la "inmigración desbordada", algunos de los portavoces de las diferentes formaciones políticas (a excepción de VOX) señalaran que esperarían a la comparecencia de Farnés el próximo lunes en el Parlamento regional para contrastar los datos oficiales de la Fiscalía Superior de Canarias con los que expuso este portavoz nacional de VOX en seguridad e inmigración.

Vázquez sostuvo que la criminalidad violenta en el Archipiélago ha aumentado notablemente en los últimos años. Aseguró que entre 2017 y 2024 se ha producido un incremento del 202,5% en las violaciones, un 10% en los homicidios y un 31% en los delitos relacionados con el tráfico de drogas. Según el portavoz de VOX, las estadísticas oficiales se maquillan mediante el uso de "tasas políticas" que diluyen la magnitud real de los delitos. "El barrio cada vez está peor, pero las cifras dicen lo contrario porque el Gobierno necesita tener un discurso que vender", afirmó ante los diputados presentes en la comisión.

Los diputados del PSOE y Nueva Canarias-Bloque Canarista abandonaron la sala en señal de protesta, cuando el invitado afirmó: "A ver si la fiscal se atreve a rebatir mis datos, porque son los del Ministerio de Marlaska. ¿Qué fiscal va a venir? ¿La que depende jerárquicamente por estatuto del Fiscal General del Estado, imputado en causa criminal?". La presidenta de la comisión, Socorro Beato (CC), tuvo que intervenir entonces para llamarlo al orden por lo que consideró "faltas de respeto" hacia la institución fiscal.

Samuel Vázquez habla con la diputada Socorro Beato al término de la comisión parlamentaria. / El Día

Aumento de la delincuencia

El portavoz de VOX, que sostuvo que es experto en criminología, vinculó el aumento de la criminalidad con la inmigración irregular al asegurar que "todos los países que han sufrido una inmigración desbordada y prolongada han visto crecer la violencia". Citó a Francia y Suecia como ejemplos y advirtió de que Canarias "no es la excepción", añadiendo que "el único factor que ha cambiado en este periodo de tiempo en el que ha aumentado la delincuencia es la llegada masiva de inmigrantes".

En tono crítico [y faltón en muchas ocasiones a lo largo de su intervención], denunció la gestión de las administraciones canarias, a las que acusó de "trasladar el problema" a la Península mediante la derivación de Menas" (menores migrantes no acompañados). También alertó de un posible riesgo de infiltración yihadista en las rutas migratorias, citando informes policiales y del propio Frontex. Además, añadió que el Gobierno central "no quiere acabar con las muertes que se producen en el mar, si no habrían cerrado las fronteras y no financiarían a ONG como Open Arms".

Sus declaraciones encendieron las alarmas entre los grupos progresistas. Carmen Hernández (NC-bc) tachó su discurso de "electoralista y alarmista", asegurando que "no existe ningún dato que vincule la inmigración con el aumento de los delitos en Canarias". Por su parte, Nayra Alemán (PSOE) defendió la necesidad de esperar a las cifras oficiales de la Fiscalía Superior de Canarias, previstas para la próxima semana, antes de sacar conclusiones.

Otros grupos parlamentarios, como Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), optaron por mantener la cautela. Coincidieron en la importancia de respetar el pluralismo y la libertad de expresión amparada en la Constitución. La diputada Luz Reverón (PP), de hecho, indicó que "gracias al artículo 1,1 de la Constitución es por lo que está usted (Vázquez) hoy aquí". De igual moo, señalaron que harán una valoración sobre la evolución de la delincuencia en el Archipiélago cuando hayan escuchado la versión de la Fiscal Superior de Canarias, María Farnés.

Por su parte, la diputada Paula Jover (VOX) respaldó a su compañero y lamentó que el sistema de seguridad en Canarias esté "obsoleto y descoordinado". Abogó por reformarlo para garantizar la seguridad de los ciudadanos y de los propios agentes, a quienes pidió dotar de cámaras corporales y pistolas táser.