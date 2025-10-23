El PP quiere cerrar ya la "crisis herreña": si no dejan el Gobierno de Alpidio Armas habrá expulsión 'exprés'

«O rompen el acuerdo de Gobierno con el PSOE ya o se exponen a ser expulsados del Partido Popular de inmediato». Así de contundente se mostró ayer el presidente del PP de El Hierro, Juan Manuel García Casañas, 24 horas después de que Alpidio Armas (PSOE) y Rubén Armiche (PP) comparecieran ante los medios de comunicación para dar a conocer la existencia de una alianza de gobernabilidad en el Cabildo herreño que no cuenta con la autorización de la cúpula de los populares en Canarias. «O se van del Gobierno o tendrán que entregar sus actas», amenazó el también portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Canarias sobre una situación que esperan «resolver» sin la participación de la plana mayor de la calle Génova. Bastante lío hay ya en Madrid entre populares y socialistas como para estar echando otro leño al fuego.

Tanto Juan Manuel García Casañas como Jacob Qadri, vicesecretario de Organizaciones del Partido Popular enCanarias, mantuvieron varios encuentros con Rubén Armiche y Anabel López en la Isla antes de que se diera a conocer a los periodistas que el primero iba a ser el nuevo consejero insular de Cultura, Juventud, Deporte y Patrimonio Histórico, y la segunda se pondría al frente de la consejería de Empleo y Desarrollo Económico. «Por supuesto que estaban informados de que no autorizábamos esta maniobra», señala García Casañas no sin remarcar que «les dijimos antes, durante y después que no aceptaran entrar a gobernar con un partido que es un desastre».

En este punto, el presidente del PP herreño hace suyas las palabras que el propio Rubén Armiche le dirigió a Alpidio Armas (PSOE) en el arranque de la actual legislatura: «La gestión del PSOE es ineficaz, con proyectos inconclusos y falta de liderazgo», expuso el ahora consejero con cargo del PP el día que Alpidio Armas presentó una moción de censura contra Javier Armas, hermano y líder de la Agrupación Herreña Independiente (AHI). «El PP no quiere estar vinculado con una forma de gobernar que no es buena para la isla de El Hierro», insistió su presidente insular sin precisar las características del ultimátum que le han dado a Rubén Armiche y Anabel López. «¿Tiempo? No sé, insisto lo único que tienen que hacer ya es salir de ese gobierno. De momento, hemos abierto un expediente que, si no hay novedades, acabará con su expulsión del partido», sentenció.

«Apoyo externo»

Lo que sí reconoció García Casañas fueron los contactos que su formación mantuvo con el PSOE en cuanto Alpidio Armas anunció la salida de su Gobierno de los dos consejeros de Asamblea Herreña. «Entendimos que podíamos dar un apoyo externo, jamás desde dentro, a cuestiones que tienen que ver con los problemas que afectan a artesanos, agricultores, deportistas locales porque son muchas las necesidades que este ejecutivo no ha sabido atender», criticó al tiempo que aseguró que el presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez, estaba al tanto de nuestra posición en este tema. «Nunca quisimos entrar en el Gobierno», repitió sin titubeos.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, en calidad de guardián de los intereses que promueve a nivel nacional Alberto Núñez Feijóo, advirtió con rotundidad que «sólo esperamos que corrijan su decisión pronto porque de no ser así van a ser expulsados del partido».

"No vamos a entrar"

De la misma manera que García Casañas se mostró contrario a que la ciudadanía asociara a su partido con las prácticas políticas que se dan en el Cabildo de El Hierro, Domínguez dejó claro que «esto no es un problema de partidos –se expresó en referencia a un acuerdo contra natura entre PSOEy PP– ni de personas, es un problema que va más allá... El Partido Popular es un partido serio, responsable y que cumple su palabra. En ese sentido, nos podemos equivocar pero hay que tener claro que esos errores, si llegan a producirse, deben ser una consecuencia de decisiones firmes. Lo que no puede hacer el PP nunca es tener siete opiniones distintas en ocho Islas. Eso no va a ocurrir», censuró no sin realizar una última crítica a lo que viene ocurriendo en el Cabildo herreño desde hace varios años: «No vamos a participar en los vaivenes de un desgobierno y su mala gestión», concluyó.