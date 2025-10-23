Muere el teniente general Emilio Pérez Alamán, antiguo jefe del Mando de Canarias
Durante su carrera ocupó altos cargos, entre ellos, el del Mando de Canarias entre 2004 y 2006, año de su pase a la reserva
El teniente general en la reserva Emilio Pérez Alamán, jefe del Mando de Canarias entre 2004 y 2006, ha fallecido, según ha informado este jueves el Ministerio de Defensa.
Emilio Pérez Alamán fue teniente general retirado del Ejército de Tierra, natural de Madrid, que ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en 1962. Durante su carrera ocupó altos cargos, entre ellos, fue general jefe del Mando de Canarias.
Recibió condecoraciones como la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y la Gran Cruz del Mérito Militar, y pasó a la reserva en 2006.
Capilla ardiente
Su capilla ardiente estará abierta hasta las 19:00 horas en el tanatorio de Pozuelo de Alarcón.
Descanse en paz.
