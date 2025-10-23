La mala suerte hace que un turista recapacite y devuelva unas rocas sustraídas de un parque nacional de Canarias

La sustracción de piedras, arena y otros elementos de la naturaleza a modo 'souvenir' es un problema que afecta, prácticamente, a la totalidad de los espacios naturales del mundo. Una situación que se complica cuanto más popular es el destino.

Una muestra de ello son los cientos de vídeos que se pueden encontrar en internet de personas que, además de hacerlo, no dudan en compartirlo en sus propias redes sociales como si fuera una gracia. Este turismo irresponsable, sin darnos cuenta, está destrozando infinidad de espacios naturales, lugares que tardarán mucho en poder recuperarse, si alguna vez lo logran.

En Canarias, este es un problema más que frecuente. Muchos son los turistas que no dudan en coger un bote de arena de la playa, llevarse una piedra del Parque Nacional del Teide o algunos rodolitos de la conocida como Playa de las Roscas de Fuerteventura.

Arrepentimiento

Estos 'tesoros' cogidos sin autorización que no sabemos si acabarán como adorno en alguna estantería del mundo, lo que sí sabemos es que hay alguien que se ha arrepentido de haberse llevado un 'souvenir' natural de Canarias y, tras concienciarse del hecho, o verse obligado por la mala suerte, ha decidido devolverlo.

Así lo ha contado el Parque Nacional de Timanfaya (Lanzarote) en sus redes sociales, en las que ha publicado una carta que les envió un turista alemán hace unos años:

"He oído leyendas que cuentan que extraer roca volcánica de su fuente de origen trae mala suerte, y me temo que esto me ha pasado. Tras una grave tragedia personal, me siento obligado a devolver estos pocos trozos de roca de las Montañas de Fuego. Le agradecería eternamente que los esparciera fuera del centro donde la recogí, en el lugar donde se encuentran las brasas calientes", narra la misiva.

Al parecer, este viajero arrepentido tuvo que sufrir una desgracia personal para darse cuenta de que no hay que destrozar el medio natural. Y, aunque lo más probable es que todo haya sido pura coincidencia, no cabe duda de que le ha hecho reflexionar.

Sanciones

Aunque pueda parecer una tontería, coger piedras o arena o cualquier otro elemento de la naturaleza de su entorno original, no lo es.

El Parque Nacional explica en su publicación que en el aeropuerto de Lanzarote se ha incautado un gran volumen de piedras y arena en las maletas. Una acción que puede conllevar sanciones económicas de hasta 3.000 euros.

Consecuencias

Pero, más allá del daño en los bolsillos a quienes llevan a cabo estas sustracciones, existen consecuencias naturales que dañan el entorno, en este caso, del Parque Nacional de Timanfaya:

Imagen panorámica del Parque Nacional de Timanfaya / ED