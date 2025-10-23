¿Cuándo amanecerá en Canarias con el nuevo horario de invierno?

Quedan apenas unos pocos días para que volvamos a cambiar de hora. En la madrugada del sábado 25 de octubre al domingo 26 habrá que ajustar nuevamente los relojes y, como se suele decir, a las dos será la una.

Así, este fin de semana diremos adiós al horario de verano, tan querido por muchos, para recibir al de invierno. Y, como es natural, notaremos algunas diferencias tanto al despertar como al atardecer.

La primera ventaja, que más de uno agradecerá, es que esa noche dormiremos una hora más. Sin embargo, no todo parece tan bueno, ya que los días serán más cortos, pues si bien amanecerá antes, también notaremos una gran diferencia con la hora en la que anochece y, de hecho, a más de uno lo pillará trabajando.

¿Por qué se cambia la hora?

Aunque el hecho de cambiar la hora dos veces al año es algo que todos tenemos asimilados, lo más probable es que muchos ni siquiera sepamos por qué lo hacemos.

El reloj se retrasará una hora en la madrugada del sábado al domingo. / E. D.

Los cambios de hora se instauraron durante la Primera Guerra Mundial. El objetivo era claro: ahorrar energía. Sin embargo, aunque en un inicio se hizo de forma puntual, no fue hasta los años 70 cuando esta acción se generalizó. En este caso, fue debido a la crisis del petróleo. Y esta práctica quedó estandarizada con una directiva de la Unión Europea en 1981.

¿A qué hora amanecerá?

En estos momentos, el amanecer en Canarias se produce sobre las 08:10 horas, mientras que la puesta de sol se produce pocos minutos antes de las 19:30 horas.

Como es lógico, el principal cambio de modificar las agujas del reloj es que tanto la hora de la salida del sol como el ocaso también cambiarán.

Amanecer en el aeropuerto Tenerife Sur. / @controladores

Es decir, estos se adelantarán una hora, por lo que amanecerá en torno a las 07:00 horas. Así que habrá que levantarse temprano si queremos aprovechar las horas de luz.