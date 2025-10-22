La tasa de paro en Canarias no bajará del 12,8% en 2026

Canarias no logra que la tasa de paro baje del 12,5%. De hecho, las previsiones macroeconómicas del Ejecutivo regional que sirven de base para diseñar los presupuestos regionales de 2026, que ayer aprobó el Consejo de Gobierno, certifican que el próximo año el paro será del 12,8% –tan solo tres décimas menos que el 13,1% con el que se espera cerrar 2025–.

Es cierto que ese 12,8% está lejos del 23,5% que se alcanzó en el año 2021, posterior a la pandemia, que tuvo que gestionar el anterior gobierno del pacto de las flores presidido por Ángel Víctor Torres. Desde que tomó posesión Fernando Clavijo en julio de 2023, el paro ha caído 3,3 puntos. Sin embargo, estos datos no satisfacen a la consejera de Hacienda, Matilde Asián: "No logramos bajar el paro ni mejorar la calidad del empleo, que son dos retos que, junto a la redistribución de la riqueza, tiene el Gobierno de Canarias".

A este panorama se une que a pesar de que Canarias se mantiene como una de las comunidades autónomas más pobres según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo cierto es que por primera vez el próximo año se prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) nominal –que no tiene en cuenta la inflación– supere los 60.000 millones de euros, en concreto, las previsiones macroeconómicas lo fijan en 64.104 millones, es decir, 10.000 millones más que cuando Clavijo tomó posesión hace dos años. Y por lo que se refiere a la inflación, la misma queda fijada en el 2,1% el próximo año.

Recaudación

En el capítulo de ingresos no financieros, los impuestos directos que recaudará el Gobierno canario el próximo año apenas serán 40 millones más que en 2025 (1,6%) y 187,8 millones con cargo a los impuestos indirectos (8,7%), La recaudación de la Comunidad Autónoma por ambos conceptos será de 4.938 millones de euros.

Y todo ello envuelto en la incertidumbre que, de nuevo, esgrimió la consejera debido al "desconocimiento de las magnitudes necesarias" para la elaboración del proyecto presupuestario.

Con respecto a la disciplina fiscal, la consejera explicó que el Gobierno de España no ha aprobado la senda de consolidación fiscal, lo que obliga a Canarias a formular unos presupuestos con un superávit del 0,1% del PIB de la Comunidad Autónoma.

Sin tasa estatal de crecimiento

Además, recordó que el Ministerio de Economía, que dirige la vicepresidenta María Jesús Montero, tampoco ha aprobado la tasa de crecimiento del PIB, por lo que el presupuesto se ha elaborado en base a la última tasa de crecimiento referenciada, que es del 3,3%, lo que conlleva que sea «imposible crecer más de ese porcentaje, independientemente de cuáles sean las cifras de recaudación de las arcas canarias». "Se trata de un valor del año 2023, por lo que no se adapta a la realidad actual. A pesar de todo, las cuentas públicas de 2026 sí se adaptan", insistió la consejera.

Además, Asián recordó que al no haber un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, no se conocen las partidas destinadas a Canarias, por lo que "se ha optado por mantener las recurrentes o las previamente acordadas" en las diversas negociaciones bilaterales mantenidas desde el año 2023, que fue el último que contó con una ley presupuestaria estatal

Financiación autonómica

Por tanto, el incremento de los ingresos se sustenta en el crecimiento de los ingresos asociados al sistema de Financiación Autonómica (SFA) y los tributos cedidos; además del incremento de otros ingresos tributarios.

Según las previsiones de Asián, el total de ingresos no financieros consolidados ascenderá a 11.929 millones de euros, 681,7 millones de euros más que en 2025.