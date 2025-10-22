Los presupuestos de Canarias para 2026 incrementan el gasto de personal y rebajan la inversión

Los presupuestos canarios para 2026, que este miércoles aprobó el Consejo de Gobierno, Incrementan en un 8% los gastos de personal, que ascienden a 5.064 millones de euros -el 90% del mismo se destina a Educación, Sanidad y Bienestar Social- y reducen un 4% la inversión -1.027 millones- debido a que decrece la dotación del convenio de carreteras en 67,5 millones con respecto a 2025.

La cuentas, que se presentarán el próximo 30 de octubre en el Parlamento para comenzar con su tramitación, ascienden a 12.491 millones, lo que supone un incremento del 7% -813 millones de euros más respecto a 2025, que se destinarán a garantizar el gasto en políticas sociales en un entorno de "estancamiento del crecimiento económico", que se quedará en el 1,9% frente al 2,9% con que se estima que finalice el año, a lo que se suma que el paro se prevé que sea del 12,8%.

"No logramos bajar el paro y ese es uno de los retos, junto a la redistribución de la riqueza, que tenemos en el Gobierno", aseguró la consejera de Hacienda, Matilde Asián, en la rueda de prensa posterior al Consejo del Gobierno en la que desgranó parte de los datos principales de las futuras cuentas autonómicas.

Partidas sociales

Del montante global, al Servicio Canario de Salud (SCS) le corresponden 4.833 millones, lo que supone un incremento del 5,2% respecto al año anterior, con una subida de algo más de 240 millones de euros. Educación incrementa su partida en 159 millones de euros, el doble que el incremento del año pasado, situándose en un diferencial del 7,4% , con 2.313 millones de euros.

El gasto en Bienestar Social asciende a 824 millones de euros -62 millones de euros más- lo que supone un incremento del 8,2% respecto a 2025 y el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) tiene un incremento del 14,9%, con una partida de 197,5 millones de euros, casi 26 millones de euros más.

También destaca el crecimiento de Transición Ecológica y Energía, con 454 millones de euros, un 44,8% de subida respecto al ejercicio anterior, es decir, 140 millones de euros más, con lo que se convierte en la Consejería con mayor incremento porcentual.

Flexibilizar la regla del gasto

Canarias, con la deuda pública en 6.680 millones de euros, es decir, un 10,4% del Producto Interior Bruto (PIB), cumple, según la consejera Asián, con los compromisos con las reglas fiscales y de estabilidad presupuestaria. Sin embargo, volvió a reclamar que el Gobierno central trasponga al ordenamiento jurídico español la nueva normativa disciplinaria europea, vigente desde abril de 2024, mucho más flexible que la que el Estado aplica a las comunidades autónomas y corporaciones locales.

"Esta adecuación a la normativa europea permitiría flexibilizar la regla del gasto y destinar el superávit a paliar las necesidades de los canarios, situación que ahora nos está vetada", recalcó.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)