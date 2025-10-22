La mortalidad del cáncer de pulmón cae en Canarias gracias a nuevos tratamientos

El cáncer de pulmón ha elevado su esperanza de vida en los últimos años y la mortalidad ha comenzado a caer en las Islas. Todo gracias a los nuevos tratamientos que se han implantado en los hospitales de Canarias para paliar esta enfermedad. Esa es una de las principales conclusiones que se extrajo esta mañana de las Jornadas de Cáncer de Pulmón organizadas por la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón (FCCP) en el Parlamento de Canarias.

El médico y director de la entidad, Delvys Rodríguez, inició la sesión explicando este aspecto «positivo» de la enfermedad, con la intención de descentralizar su discurso del estigma, pero sin dejar de recalcar su importancia y gravedad: «En los últimos diez años hemos podido recopilar datos en Canarias que corroboran que la mortalidad del cáncer de pulmón ha comenzado a descender. Antes, se esperaba que un paciente con esta patología viviera meses, pero hoy esa esperanza de vida llega hasta los diez, o incluso 15 años».

¿Qué tratamientos?

Detrás de estos avances hay dos factores principales que han permitido alcanzar este hito. Por un lado, los tratamientos personalizados. «Todos los hospitales de Canarias cuentan con los recursos necesarios para llevar a cabo este diagnóstico, gracias a la secuenciación de genes y el trabajo de muchos profesionales», comentó. Además, detalló la evolución en la categorización del cáncer de pulmón. «Antes se dividía el cáncer entre células pequeñas y grandes. Hoy está subdividido en diferentes enfermedades y podemos distinguir muchos grupos de pacientes que se tratan diferentes y que tienen una supervivencia distinta».

Por otro lado, señaló la inmunoterapia como otro factor a destacar y que «para acceder a ella tuvimos que empezar con los ensayos clínicos». Recordó que los canarios deben sentirse orgullosos de que sus hospitales tengan acceso a los mejores fármacos del mundo. «Somos líderes a nivel mundial en el tratamiento de cáncer de pulmón porque disponemos de estudios e investigaciones que, probablemente, otros centros no tengan».

Incidencia

Pese a todo, la incidencia de este tipo de cáncer en las Islas continúa teniendo un gran impacto. Alrededor de 1.500 personas suelen ser diagnosticadas con cáncer de pulmón al año, el 80% con metástasis. Y siete de cada diez siguen falleciendo –unas 1.100 muertes anuales–. Jorge Munguía es uno de esos canarios que «pertenece a las estadísticas de quien lo padece, pero no de quien fallece».

A Munguía le diagnosticaron la enfermedad en 2021, y a día de hoy, en estadio cuatro, continúa luchando contra ella. «Estoy en ese proceso de vivir con un tratamiento que me proporcione calidad de vida», confesó. Él mantiene la ilusión por tener nietos y contar su historia para que sirva de ayuda a los demás. Pertenece a ese 20% de los diagnosticados que no consumía tabaco y llevaba una vida sana. Y es que la mayoría de los casos de cáncer de pulmón, el 80%, tiene el tabaquismo como principal causa de aparición. «No hay que castigar a los pacientes más de lo que ya tienen. Lo importante es detectarlo y corregir esos malos hábitos», recuerda Rodríguez. El 30% de los diagnosticados siente vergüenza de padecer este tipo de cáncer.

Cribados

Por último, Rodríguez recalcó la importancia de implementar los cribados. «Está demostrado que los screening, es decir, la realización de TAC de baja a dosis a fumadores, disminuye la mortalidad un 20%», explicó. Sin embargo, expuso que no se llevan a cabo porque implica una mayor demanda de recursos: «Una persona que entra sana a un hospital, participa en el cribado y descubre que tiene un nódulo, termina por ser una persona enferma. Eso supone que hay que tratarlo mediante cirugía, fármacos o cualquier otro servicio». Rodríguez comprende que no es sencillo para los responsables políticos tomar decisiones de este tipo, pero defiende que es necesario para prevenir y reducir la incidencia de este cáncer.

Prevención

La cofundadora de la FCCP, Wendy López, aprovechó su turno para recordar la importancia de la concienciación como prevención de la enfermedad. «Somos conscientes de que la implementación de los cribados es complejo, pero hay muchas cosas que podemos llevar a cabo para prevenir la enfermedad», señaló. La Fundación realiza diferentes acciones que permiten divulgar sobre la patología como, por ejemplo, el programa A Todo Pulmón que ha permitido ofrecer charlas y talleres a más de 5.000 niños en Canarias.

También puso sobre la mesa cómo el uso de dispositivos de vapeo está generando una conducta de riesgo en personas cada vez más jóvenes. Para López, el cáncer de pulmón es una responsabilidad compartida. «La legislación tiene que hacer acto de presencia y regular el vacío legal de estos dispositivos que se venden junto a las golosinas en tiendas», sentenció. n