Canarias lidera el alza de la violencia machista en España: las víctimas y las denuncias crecen un 45% en un año

La violencia de género se ha disparado en Canarias. En tan solo un año, el Archipiélago se ha convertido en la región con mayores tasas de víctimas del machismo (33,7 víctimas por cada 10.000 mujeres) y en la que este indicador ha variado más rápido, pues ha crecido hasta un 45% más con respecto al mismo periodo del año anterior. Unos datos "muy preocupantes" para el Instituto Canario de Igualdad (ICI) que insiste en la necesidad de realizar un análisis más profundo de la situación.

Así se sustrae del último informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha hecho públicos los datos correspondientes al segundo trimestre del año (es decir, de abril a junio). Así, durante la primavera Canarias registró la tasa más alta de España de mujeres víctimas de violencia machista, con 33,7 casos por cada 10.000, 14,5 puntos por encima de la media nacional, que fue de 19,2.

De las 3.817 mujeres víctimas de violencia que se han detectado en Canarias en este periodo, 2.302 fueron españolas y 1.515 extranjeras, y 412 se acogieron durante la tramitación del proceso a la dispensa a la obligación de testificar contra su presunto agresor. En este sentido, las mujeres extranjeras son las más afectadas por este aumento de las agresiones machistas, que registran un incremento del 88,4%, es decir, crecen el doble que la media canaria. De esta forma, cuatro de cada diez agresiones machistas en las Islas se ensañan con quienes proceden de otros países.

Es Canarias la comunidad en la que más se ha notado el aumento de este tipo de acciones contra la mujer. Lo confirman las cifras. Según el CGPJ, en las Islas las mujeres víctimas de violencia de género han crecido un 45,6% en un año hasta llegar a las 3.817 en tres meses, frente al 3,4% que han aumentado a nivel nacional. Este número ha crecido en paralelo con el número de denuncias por violencia machista presentadas en los juzgados (un 44,6% más). Es decir, han pasado de 2.767 a 4.001 registros, la mayoría de ellos tenían relación con delitos de lesiones y malos tratos.

La mayoría de las denuncias, sin embargo, no llegaron a ser tramitadas. El 96% de los casos terminó en sobreseimiento provisional. "Muchos casos quedan pendientes, algo que puede deberse a obstáculos en el proceso –por ejemplo, tener pruebas insuficientes– o retiradas por la víctima por temor a las represalias", concluye la directora del ICI, Ana Brito.

Más afectadas en Tenerife

Por islas, el mayor número de denuncias por violencia de género se presentaron en Tenerife, con 2.636, lo que representa el 65% del total. Es decir, seis de cada diez denuncias se registraron en los juzgados tinerfeños. Gran Canaria, por su parte, registró 1.360. Entre las islas no capitalinas destaca Lanzarote, que registra 180 –el 43% del total registrado en estas Islas–. Por su parte, registró Fuerteventura 156, La Palma 60, La Gomera 16 y El Hierro 6.

Aunque la mayoría de las denuncias ni siquiera llegaron a juicio, las que lo hicieron acabaron con sentencia condenatoria en el 95% de los casos. Se trata de un indicador positivo de que cuando los casos llegan a juicio hay culpabilidad, es decir, no hay denuncias inventadas", recalca Brito. Que también muestra su preocupación porque la mayoría de estas denuncias acaben sobreseídas.

La primavera pasada los órganos judiciales canarios que juzgaron casos de violencia de género dictaron 715 sentencias condenatorias (un 16% menos que en el segundo trimestre de 2024), 38 sentencias absolutorias (un 20,8 % menos que en el año anterior), 99 autos de sobreseimiento libre (-26,1 %) y 2.412 autos de sobreseimiento provisional de las actuaciones (+174,1 %).

En lo que alude a personas enjuiciadas, la primavera pasada fueron 754 las que se sentaron en el banquillo en Canarias por delitos machistas (un 16,3% menos que en el segundo trimestre de 2024). En cuanto a órdenes de protección, los juzgados canarios registraron este invierno 567 peticiones, un 20,1 % más que en el de 2024, y fueron inadmitidas 10, se adoptaron 408 (un 11,5 % más que en 2024) y se denegaron 149 (+40,3).

"Encender las alarmas"

Como insiste la directora del ICI, estas cifras deben "encender todas las alarmas" de la población y obligan a analizar en profundidad lo que puede estar detrás. "Este aumento tan brutal puede ser muestra de un empeoramiento real de la situación de violencia de género en Canarias en este segundo trimestre", recalca Brito quien, sin embargo, se muestra cautelosa, pues como insiste "también puede ser consecuencia de que ante el mayor conocimiento y conciencia social al respecto".

La duda trasciende también a las asociaciones contra la Violencia de Género. "No podemos saber si el crecimiento de casos es porque hay más violencia machista o porque se denuncia más", insiste Ana María Hernández, portavoz de la Asociación Feminista Mercedes Machado. Además, como insiste, "las víctimas pueden ser muchas más, porque son muchas las que no se atreven a denunciar".

Para la portavoz del Foro Contra la Violencia de Género de Santa Cruz de Tenerife, Elisa Pérez, "los datos son escaladolosos". Pérez afirma sentir "rabia" por estas cifras, aunque lamenta el hecho de que tampoco le sorprenda. "Prácticamente llevamos dos años sin avance, el año pasado se devolvió el dinero del Pacto de Estado y este año vamos por el mismo camino porque está paralizado", afeó.

En todo caso, como destaca Hernández los feminicidios –asesinatos de mujeres a manos de hombres– han caído en toda España. "Eso es lo que más valoramos", sentencia. En concreto, según los datos facilitados por el Ministerio de Igualdad, en toda España se han producido 32 asesinatos en lo que va de año, frente a los 40 que se registraban en el año anterior con respecto al mismo periodo o los 52 del año 2023. En Canarias, en lo que va de año, se han consumado dos asesinatos, lo que representa el 6,3% del total.

Ante esta situación, Brito considera que la administración debe seguir reforzando los mecanismos de detección temprana, fortalecer los protocolos de atención sanitaria, psicológica y judicial de las víctimas, así como la labor de prevención en el ámbito educativo y las campañas de concienciación en colaboración con otras administraciones.

Por su parte, Elisa Pérez critica al Gobierno canario por "echar balones fuera" y no asumir la responsabilidad que tiene "en un tema tan grave como es la violencia de género".