Hacia la unidad nacionalista en Canarias

Óscar Hernández aspira a desplegar la red de Primero Canarias en todas las islas

El también vicepresidente de la Fecam mantendrá reuniones con Asamblea Majorera, con el alcalde de El Rosario y otros partidos de Tenerife, Lanzarote, El Hierro, La Gomera y La Palma

Teodoro Sosa (erecha) y Óscar Hernández, en el congreso constituyente de Primero Canarias en Infecar.

Teodoro Sosa (erecha) y Óscar Hernández, en el congreso constituyente de Primero Canarias en Infecar. / Andrés Cruz

Flora Marimón

Las Palmas de Gran Canaria

Municipalistas Primero Canarias ha trazado un mapa de contactos que abarca prácticamente todo el Archipiélago para poner en marcha la Mesa de la Unidad Nacionalista, con la que aspira a tejer una red de confluencia estable entre formaciones locales, insularistas y nacionalistas, para acudir juntos al Congreso e, incluso, al Parlamento canario y a cabildos, dejando los ayuntamientos con autonomía plena.

El hecho de que el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, presidente de la formación municipalista, sea vicepresidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y durante años haya llevado el área de Hacienda de la asociación, le otorga un plus en la negociación, pues conoce de primera mano las organizaciones y sus equipos en todos los municipios.

Asamblea Majorera

Hernández explica que la ronda de reuniones se desarrollará en varias fases a lo largo de los próximos meses. Los primeros contactos se establecerán con Asamblea Majorera (AM), pues les han estado llamando. También se prevén encuentros en Fuerteventura con agrupaciones municipales de Antigua, Betancuria y Pájara, donde existen equipos locales interesados.

El Rosario, en Tenerife

En Tenerife, Hernández apunta al acercamiento con Escolástico Gil, alcalde de El Rosario, así como con colectivos locales en Icod de los Vinos, entre otros municipios. En Lanzarote, las conversaciones se orientan a dirigentes que rompieron con NC, incluyendo interlocutores en Yaiza, Tinajo y San Bartolomé.

En El Hierro esperan mantener encuentros con AHI (Agrupación Herreña Independiente), y en La Gomera y La Palma ya están en diálogo con distintos municipios para la confluencia nacionalista.

Gran Canaria

En Gran Canaria ya tienen implantación en 18 municipios y les queda, hasta las elecciones de 2027, enraizarse en Santa Brígida, Valleseco y Mogán, si bien en este último caso esperan confluencias con la alcaldesa Onalia Bueno.

Fallece el fundador del IAC, Francisco Sánchez, a los 89 años

Las rebajas fiscales a la compra de vivienda se abren al 85% de isleños

Primero Canarias inicia contactos con una veintena de grupos locales y CC para ir juntos a Madrid, Parlamento y cabildos

Óscar Hernández aspira a desplegar la red de Primero Canarias en todas las islas

El Parlamento de Canarias busca a expertos para hacer hueco a La Graciosa en el escudo

Néstor Santiago: «Nos dedicamos a valorizar los residuos de la platanera»

La patrona de Canarias enamora a España y al mundo entero: desde hogueras gigantes hasta bailes con seres mitológicos, así se celebra la Virgen de la Candelaria en otras ciudades

El Involcan considera que la sismicidad registrada en Canarias no es anómala

