Óscar Hernández aspira a desplegar la red de Primero Canarias en todas las islas

Municipalistas Primero Canarias ha trazado un mapa de contactos que abarca prácticamente todo el Archipiélago para poner en marcha la Mesa de la Unidad Nacionalista, con la que aspira a tejer una red de confluencia estable entre formaciones locales, insularistas y nacionalistas, para acudir juntos al Congreso e, incluso, al Parlamento canario y a cabildos, dejando los ayuntamientos con autonomía plena.

El hecho de que el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, presidente de la formación municipalista, sea vicepresidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y durante años haya llevado el área de Hacienda de la asociación, le otorga un plus en la negociación, pues conoce de primera mano las organizaciones y sus equipos en todos los municipios.

Asamblea Majorera

Hernández explica que la ronda de reuniones se desarrollará en varias fases a lo largo de los próximos meses. Los primeros contactos se establecerán con Asamblea Majorera (AM), pues les han estado llamando. También se prevén encuentros en Fuerteventura con agrupaciones municipales de Antigua, Betancuria y Pájara, donde existen equipos locales interesados.

El Rosario, en Tenerife

En Tenerife, Hernández apunta al acercamiento con Escolástico Gil, alcalde de El Rosario, así como con colectivos locales en Icod de los Vinos, entre otros municipios. En Lanzarote, las conversaciones se orientan a dirigentes que rompieron con NC, incluyendo interlocutores en Yaiza, Tinajo y San Bartolomé.

En El Hierro esperan mantener encuentros con AHI (Agrupación Herreña Independiente), y en La Gomera y La Palma ya están en diálogo con distintos municipios para la confluencia nacionalista.

Gran Canaria

En Gran Canaria ya tienen implantación en 18 municipios y les queda, hasta las elecciones de 2027, enraizarse en Santa Brígida, Valleseco y Mogán, si bien en este último caso esperan confluencias con la alcaldesa Onalia Bueno.