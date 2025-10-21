El Involcan considera que la sismicidad registrada en Canarias no es anómala

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) considera que la sismicidad registrada durante la última semana en Canarias es "ligeramente superior al promedio", pero "no puede considerarse anómala ni constituye un indicio de cambios en la actividad volcánica de Tenerife o Gran Canaria".

En una publicación en redes sociales, el Involcan, dependiente del Cabildo de Tenerife, repasa los terremotos registrados entre las islas de Tenerife y Gran Canaria en los últimos días, algunos de los cuales han sido ligeramente sentidos por la población.

El archipiélago canario se encuentra dentro de la placa tectónica africana y está sometido a una ligera actividad tectónica, existen varias fallas sísmicas que atraviesan las islas y originan una sismicidad de fondo persistente, explica el instituto.

Promedio de terremotos

Durante los últimos cinco años, el número promedio semanal de terremotos ha sido de 26,8 en Tenerife, 1,1 en Gran Canaria y 8,1 en el canal entre ambas islas.

"En ocasiones, estos terremotos pueden alcanzar magnitudes suficientes para ser perceptibles", como el ocurrido el 9 de mayo de 1989, localizado entre Tenerife y Gran Canaria, que alcanzó una magnitud de 5,2 y fue sentido claramente en ambas islas.

Últimos sismos

En la serie reciente de los últimos días, el Involcan señala que entre el jueves 16 y el domingo 19 de octubre se detectó a unos 4 a 5 kilómetros de la costa de Las Eras (Tenerife) un enjambre sísmico compuesto por más de 15 pequeños terremotos, con una magnitud máxima de 2,0.

Los hipocentros se localizaron principalmente entre 15 y 25 kilómetros de profundidad.

El 18 de octubre hubo un terremoto de magnitud 2,8 situado entre Tenerife y Gran Canaria, a unos 26 kilómetros de profundidad y en esa misma zona se repitió otro el 21 de magnitud 2,7, con hipocentro a unos 23 kilómetros.

El lunes 20 de octubre, se detectaron seis pequeños terremotos cerca de la localidad de Agaete (Gran Canaria), a una profundidad aproximada de 2 kilómetros y el evento de mayor magnitud alcanzó un valor de 2,2.