Fallece el fundador del IAC, Francisco Sánchez, a los 89 años

El fundador y director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) Francisco Sánchez Martínez ha fallecido en su vivienda en Madrid a los 89 años tras varios años luchando contra una fibrosis pulmonar idiopática. Considerado el impulsor y pionero de la astrofísica en España, Sánchez no solo era el responsable de crear uno de los institutos de investigación referentes en nuestro país, sino también de poner a Canarias en el mapa de la ciencia.

Nacido en 1936, el toledano Francisco –Paco, para los afortunados que lo conocían bien– Sánchez llegó a Canarias, por primera vez, en 1961. Sánchez aterrizaba en Tenerife para celebrar su luna de miel con su mujer María Almeida, pero aquel no era el único propósito de aquel viaje. El físico experto en óptica tenía por delante una importante y enigmática encomienda que le habían realizado el por aquel entonces rector de la Universidad de La Laguna, Alberto Navarro, y uno de los catedráticos en astronomía más importantes de España, José María Torroja.

Primeros pasos

Durante dos años, Sánchez debía realizar una "prospección astronómica" de la cumbre tinerfeña para decidir si reunía las condiciones adecuadas para instalar un observatorio astronómico. Aquellos años, Sánchez no solo aprendió a vivir a 2.400 metros de altitud en condiciones "muy duras". Mirando aquel cielo, Sánchez tuvo una visión que 24 años después se haría realidad con la construcción de los primeros telescopios en la cumbre de Tenerife y La Palma y la consolidación de su "hijo" pródigo: el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)

Durante varios años, las cumbres de Tenerife se convirtieron en el hogar de Sánchez, quien además, creó una familia que se crió en las faldas del Teide. En una de sus últimas entrevistas a EL DÍA tras recibir un reconocimiento de parte de sus compañeros en La Palma, Sánchez rememoraba lo "duro" que era vivir en alta montaña. "Trabajaba de noche para medir la transparencia de las estrellas y, como ya habían nacido algunos de mis hijos allí en Izaña, me puse una camita debajo del telescopio para descansar un poco y llegar a la hora de comer a casa. Después ya por la tarde me ponía a trabajar".

Francisco Sánchez y su familia en Las Cañadas. / IAC

Fue en aquel entonces cuando se convenció de la calidad de los cielos de Canarias. Una convicción que llevaría a todos los rincones del mundo para convertir su sueño en una realidad. "Cuando empecé a hacer medidas comprobé que el cielo de Canarias era comparable con los mejores sitios del mundo". Por quedarse en las Islas, de hecho, llegó a descartar una oferta laboral para emigrar a Estados Unidos: "decidí quedarme".

Con el firme convencimiento de que los cielos canarios eran excepcionales para la observación astronómica, en 1964 consiguió que la Universidad de Burdeos instalara el primer telescopio profesional en el Observatorio del Teide.

Un acuerdo internacional con el que sentó las bases de lo que fueron todos los convenios posteriores que permitieron la instalación de telescopios internacionales a cambio de un 20% del tiempo de observación para la ciencia española. "Conseguí algo que nadie había conseguido hasta el momento: que el 20%, a nivel de gastos, fuera para España y un 5% de cooperación. ¡Un 25%! Lo normal era por aquella época un 5% o un 10%", rememoraba en la entrevista.

Pionero de la astrofísica

Con Francisco Sánchez también nació el primer grupo de investigación astrofísica del país, el de Alta Atmósfera y Medio Interplanetario, y se realizaron las primeras tesis doctorales.

En 1965 se incorporó a la Universidad de La Laguna (ULL) como profesor adjunto de Física en el Observatorio del Teide y en 1969 presentó su tesis doctoral, que fue la primera sobre Astrofísica que se leyó en España. Desde ahí se inició una larga trayectoria y en 1970 se creó en la ULL la primera plaza de profesor de Astrofísica en una universidad española, que ocupó Francisco Sánchez, quien también fue el primer catedrático de la materia en nuestro país en 1974.

Francisco Sánchez con la maqueta del Gran Telescopio de Canarias, uno de sus grandes hitos. / IAC

Gracias a Sánchez el nombre de Canarias se empezó a escuchar en toda España. Los primeros investigadores que llegaron a Tenerife, de hecho, lo hicieron motivados por un runrun que ya había calado en la mayoría de las facultades de Físicas peninsulares: Canarias era el sitio idóneo para estudiar aquella incipiente astrofísica.

En 1973, el impulso de Sánchez logró que se creara el Instituto Universitario de Astrofísica de la ULL, que fue el precursor del actual IAC, que se crearía en 1975. Algunos investigadores que vivieron aquellos primeros años, como Pere Pallé, recuerdan cómo tuvieron que trabajar en barracones. "Tuvo esa visión de pelear contra la jerarquía de la época y romper corsés", recordaba Pallé sobre Sánchez en una entrevista por el 40 aniversario del IAC.

Una de sus grandes conquistas fue la construcción del Gran Telescopio de Canarias (GTC) y su instalación en el Roque de Los Muchachos. El telescopio fue inaugurado en 2009 y que a día de hoy es el telescopio en rango visible e infrarrojo más grande del mundo.

En 2007 Francisco Sánchez participó en la Conferencia Internacional Starlight de La Palma de la que surgió “La declaración en la defensa del cielo nocturno y el derecho a la luz de las estrellas”. En 2011 promovió la creación de la Fundación Starlight con el objetivo de difundir los principios de la Declaración de La Palma

Entre otras distinciones, Francisco Sánchez fue Premio Canarias de Investigación y miembro de la Real Sociedad de Amigos del País desde 1985 y de la Academia Canaria de Ciencias desde 1987. Asimismo, fue vicepresidente de la European Astronomical Society (EAS), perteneció al Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación y al Comité de Área de Ciencia y Sociedad del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED).

Primeras reacciones

La noticia de su fallecimiento no ha tardado en trascender entre las autoridades canarias que le profesaban un especial cariño. El actual director del IAC, Valentín Martínez Pillet, ha destacado "el legado del profesor Sánchez es incalculable". Para Martínez, a Sánchez le definía su "visión, coraje y liderazgo indiscutible". Como insiste, "no solo fundó el IAC, sino que sentó las bases para toda una disciplina en nuestro país. Gracias a su esfuerzo, España es hoy una potencia reconocida en la investigación astrofísica". Y para Martínez, como a muchos, Sánchez fue mucho más que un visionario. "Fue pionero y maestro, será una inspiración eterna para las futuras generaciones", sentenció.

Por su parte, Rafael Rebolo, que fue el sucesor de Sánchez en la dirección del IAC, afirma que "muy pocos pueden llegar tan lejos y ayudar a que tantos otros lo hagan". Rebolo lo recuerda como "un luchador constante por las causas en las que creía", y considera que "siguiendo sus pasos otros aprendimos a no ceder ante las dificultades" . "Una lección que a mí me sirvió para afrontar muchas cosas tanto de la vida profesional como también de la personal en general. Le estaré siempre agradecido por todo lo que logró en pos de la ciencia."

La noticia de su muerte también ha calado entre las instituciones públicas canarias. En concreto, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado profundamente la noticia, y ha destacado que su legado "trasciende la ciencia para convertirse en parte de la historia de Canarias".

El presidente Clavijo subrayó que "Francisco Sánchez cambió para siempre la relación de Canarias con la ciencia y con el conocimiento" y añadió que "su ejemplo seguirá guiando a quienes creen en una Canarias que mira al cielo con ambición y orgullo", afirmó Clavijo, que trasladó su reconocimiento y afecto a su familia, compañeros y a toda la comunidad científica "que hoy despide a un pionero y a un canario de corazón que soñó las estrellas y logró que todo un pueblo lo acompañara en ese sueño".

Por su parte, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila ha despedido "con profundo pesar" a Sánchez, al que ha calificado como "una figura esencial en la proyección internacional de nuestros cielos". "Su visión convirtió a las Islas Canarias en un referente mundial para la observación del universo, y su legado científico y humano perdurará como una luz que seguirá guiando a las nuevas generaciones", ha concluido.

Este periódico y las instituciones públicas trasladan a su familia, amistades y a toda la comunidad científica nuestro más sentido pésame y reconocimiento por su vida dedicada a la ciencia canaria.

En su última etapa, tras una década retirado de la gestión, pese al cansancio provocado por su enfermedad Sánchez aún era capaz de recordar con nitidez todas las anécdotas de esos primeros años, así como la ciencia que ayudó a impulsar. No en vano, tras jubilarse y hasta el momento, seguía trabajando en sus artículos de investigación. En una última conversación, Sánchez pidió un deseo para la astrofísica, aunque para él era más una certeza: "Va a florecer más y durante muchas más generaciones. Va a traer cola".