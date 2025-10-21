Condenan a 5,5 años de cárcel a los patrones de un cayuco que llegó a Tenerife y en el que hubo un muerto

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a 5,5 años a cada uno de los cuatro patrones de un cayuco en el que apareció un cadáver y hubo once heridos.

En concreto se les impone tres años de prisión por favorecer la inmigración irregular y 2,5 por homicidio y lesiones graves.

En cuanto a la responsabilidad civil, los cuatro acusados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria al padre del fallecido con 90.000 euros y a seis de los heridos con cantidades que oscilan entre los 6.000 euros y los 270 euros.

De Senegal a Tenerife

Los procesados estaban, según la sentencia, al frente de un cayuco que partió de Senegal y llegó al sur de Tenerife el 2 de julio de 2023 con 59 pasajeros de los que cinco eran menores.

Pese a que los cuatro se declararon inocentes, la Sala considera que son coautores y elaboraron un plan común para hacer llegar el cayuco a las costas de Canarias.

Testigos

En la condena se tiene en cuenta el testimonio de siete pasajeros de los 16 entrevistados, quienes declararon en su día nada más llegar al puerto y luego en el Juzgado y cuyo testimonio se reprodujo durante el juicio en el que reconocieron a los acusados como las personas que dirigían la embarcación.

La declaración de todos los acusados fue muy similar, y dijeron que en Senegal trabajaban en el campo, pagaron alrededor de 500 euros por viajar, no sabían manejar un barco y su única intención era mejorar las condiciones de vida de su familia y se habían conocido en prisión.

Todos desconocían a quienes organizaron el viaje desde su país y de hecho dos indicaron que habían sido sus padres quienes compraron el billete y otros tantos que ocupaban lugares donde suelen ir los patrones cuando llegaron a tierra porque sufrían dolores de espalda.

La Fiscalía planteaba una pena de quince años y medio de cárcel a cada uno, 6 por favorecer la inmigración ilegal, 4 por homicidio imprudente y seis meses por cada uno de los once lesionados, mientras que la defensa solicitó la absolución por falta de pruebas.

Sin lesiones

Ninguno de los acusados estaba entre los 11 lesionados que aparecieron en la embarcación y la Policía dijo que su estado físico era mejor que el resto de viajeros, lo que suele considerarse un indicio de que han dirigido la nave.

Los entrevistados los identificaron como las personas que se opusieron a que el barco volviera a su origen al principio de la travesía, lo que es otra prueba de que eran los responsables de dirigir el viaje.

Los peritos ratifican que el origen de la muerte fue un fallo multiorgánico y deshidratación y que los demás lesionados presentaron infecciones, insuficiencia respiratoria, quemaduras y úlceras, entre otras, que en algunos casos fueron "muy graves" y requirieron hasta 51 días para su curación.