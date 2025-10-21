Canarias reduce a cuatro los menores migrantes trasladados tras la declaración de contingencia

Cuatro menores en 53 días. Esa es la cifra de menores migrantes no acompañados que han sido trasladados a la Península mediante el procedimiento exprés previsto en la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. La normativa establece que cualquier menor que llegue a un territorio tensionado—como Canarias, Ceuta o Melilla— debe ser reubicado en un plazo máximo de 15 días. Desde que el pasado 29 de agosto se declaró la contingencia migratoria en el Archipiélago —tras haber triplicado su capacidad de acogida—, solo estos cuatro menores han sido derivados, una cifra "insuficiente" para aliviar la saturación que sufren los recursos canarios, que continúan operando por encima de su capacidad.

Mientras los traslados por la vía exprés avanzan a cuentagotas, el Archipiélago continúa recibiendo nuevas llegadas de menores migrantes. Un escenario que, según las previsiones, irá en aumento en los próximos meses, tradicionalmente marcados por un repunte en las entradas debido a la mejora de las condiciones de navegación en el Atlántico. Así, desde la declaración de la contingencia, se han registrado 54 nuevas llegadas de niños no acompañados.

"Los 15 días ya los hemos sobrepasado... un poquito, bastante", reconoció la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, al término del comité interadministrativo celebrado este martes para abordar los traslados de menores con solicitud de asilo. Delgado atribuyó la demora principalmente a problemas administrativos, ya que, según explicó, la tensión con las comunidades autónomas receptoras se ha ido reduciendo. Asimismo, destacó que desde Canarias se han remitido ya 450 expedientes a la subdelegación del Gobierno correspondientes a menores que llevan tiempo en el Archipiélago.

Los plazos

Además de los menores con solicitud de asilo pendientes de derivación, la Comunidad Autónoma tutela a 4.598 menores no acompañados. Tras la última reforma de la Ley de Extranjería, 2.231 de estos menores permanecerían en las Islas, mientras que los otros 2.367 deberían ser derivados a otras regiones tras la declaración de contingencia.

La situación pone en duda la viabilidad de los plazos establecidos. La reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que el reparto solidario de menores entre regiones, busca aliviar la presión sobre territorios saturados y estipula que cualquier menor que llegue a las Islas deberá ser trasladado en un plazo máximo de 15 días. Este margen parece insuficiente. Aunque el proceso exige agilidad por parte de todas las administraciones implicadas, la complejidad de la cadena burocrática ha dificultado, hasta ahora, el cumplimiento efectivo de los plazos previstos. Esta situación ha llevado a la Fiscalía a calificar de "error" el plazo de quince días fijado para trasladar al resto de España a los menores migrantes que van llegando a las Islas.