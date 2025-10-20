Nieves Lady Barreto: «En noviembre se aprobará el decreto y podremos pagar las fincas»

Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, es la responsable del diseño y ejecución de las políticas del Gobierno de Canarias para la recuperación económica y social de la isla. De su área han salido las medidas encaminadas a devolver a las personas afectadas por el volcán el valor de las propiedades que perdieron y, paralelamente, la ejecución de un plan de vivienda que pretende dotar a la isla, en los próximos años, de más de 400 nuevas viviendas protegidas.

Este pasado viernes se celebró la Comisión Mixta para la reconstrucción de La Palma, ¿está satisfecha con los acuerdos alcanzados?

Valoramos la predisposición del Gobierno de España de desatascar, por fin, las medidas para la isla que tenían paralizadas. Nosotros reiteramos nuestras peticiones: la aportación de 100 millones estatales para devolver el valor de lo perdido, la activación de la bonificación del 60% del IRPF y que se mantenga, mes a mes, durante 2026 y 2027, y que nos permitan usar el remanente del Gobierno de Canarias para adelantar por nuestra parte otros 100 millones y poder empezar así a pagar las compensaciones por las fincas que se llevó el volcán.

Pero en esto no nos valen solo las palabras ni las declaraciones de buena voluntad, así que lo que hemos pedido es que estos compromisos se hagan realidad lo antes posible mediante decreto ley y eso es lo que se ha acordado en la Comisión Mixta: que el decreto con estas medidas se apruebe en el Consejo de Ministros en la primera quincena de noviembre.

¿En qué fase está la recuperación de La Palma?

En este momento ya hemos acabado de pagar las compensaciones por el valor real a las personas afectadas que perdieron su vivienda habitual y estamos en fase de resolución de recursos. Hemos abonado 800 viviendas con 1415 personas beneficiarias, y quedan una veintena que no hemos podido pagar por cuestiones ajenas a la Administración, como herencias o problemas de titularidad.

Las compensaciones por las fincas no las hemos podido abonar porque no ha llegado la aportación de los 100 millones del Estado de 2024 ni la de 2025. Tampoco nos han autorizado a que podamos usar los 100 millones canarios y poder empezar a pagar las fincas. Este es uno de los acuerdos cerrados tanto con la ministra de Hacienda como en la Comisión Mixta, así que estamos esperando a que nos autoricen con ese decreto que se llevará en noviembre al Consejo de Ministros. Nosotros tenemos ya expedientes listos para pagar por valor de 90 millones. Desde que nos lo permitan, siguiendo todos los procedimientos que hay que seguir, la orden de pago podría estar lista en un mes.

¿Está satisfecha con la velocidad a la que avanza la reconstrucción?

Siempre hay margen para mejorar, eso seguro. Y hemos aprendido mucho en este proceso. Hay que pensar que en muchos ámbitos hemos empezado literalmente de cero cosas que, cuando llegamos al Gobierno hace dos años, no se habían movido. Y hay que valorar también que es la primera vez que en Canarias y en España se monta desde la nada un sistema, con leyes, procesos administrativos y fondos, para garantizar a las personas afectadas por una catástrofe el derecho a recibir el valor de las propiedades que perdieron.

Así que puedo decir que hemos avanzado muchísimo, pero también que los palmeros y palmeras están agotados, cansados de esperar para poder cerrar el capítulo del volcán y enfocarse plenamente en sus planes de futuro.

Me habría gustado, por ejemplo, que a estas alturas ya estuviesen pagadas parte de las fincas, pero eso no, como digo, depende de que el Gobierno de España nos transfiera los fondos por los que llevamos casi dos años esperando.

¿Qué importancia tiene lo bonificación del 60% del IRPF en la economía de la isla?

Cuando planteamos esta medida en 2022, antes incluso de llegar al Gobierno de Canarias, y la acordamos dentro de la Agenda Canaria, la pedimos por 10 años, teniendo en cuenta que esta es la duración media de lo que los expertos consideran un ciclo económico. Ese es nuestro objetivo, pero el Gobierno de España no quiso un acuerdo a tan largo plazo.

Nuestra idea, lo que hemos pedido siempre, era que esa bonificación se aplicara mes a mes en las nóminas y las pensiones para reactivar el consumo y la inversión y para tener un aliciente que fijara población en la isla. Y cuando se aplicó así, en 2023, se demostró que es realmente efectivo. Pero ya el año pasado el Ministerio de Hacienda lo activó en el mes de julio y este año estamos en octubre y no se ha activado y, aunque se cobre después con la declaración de la renta, se pierde parte de esa efectividad.

La medida sigue siendo necesaria para poner al día la economía palmera, que no olvidemos que perdió con el volcán casi 1000 millones de euros y que sigue lastrada porque no se ha podido recuperar al cien por cien la producción agrícola, que es uno de los motores que tiran de esta isla.

La falta de vivienda afecta a la recuperación de La Palma, ¿qué medidas se están tomando?

Lo primero, como dije, ha sido pagar la compensación por el valor real a todas las personas que perdieron su vivienda habitual con el volcán. Con esto, muchos ya han podido buscar una solución habitacional propia, bien construyendo o bien comprando o arrendando.

Paralelamente, hemos puesto en marcha un Plan de Vivienda protegida específico para la isla. No olvidemos que, en La Palma, la crisis de vivienda que afecta a toda Canarias se vio agravada, precisamente, por el volcán, que se llevó más de 1300 casas por delante.

El Gobierno de Canarias ha dotado este plan con 78,5 millones de euros. Desde la Consejería de Presidencia aportamos 56,5 millones, de los que 24 se han transferido al Cabildo, 28,7 al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, tres millones para el Ayuntamiento de Villa de Mazo y 800.000 euros para el Ayuntamiento de El Paso.

¿Y cómo se está ejecutando ese plan?

Con parte de ese dinero que transferimos al Cabildo se han adquirido 74 viviendas en construcción, que irán destinadas, con criterio social, a alquiler social para las personas afectadas que aún siguen viviendo en las casas contenedor y de madera y que habiendo cobrado la compensación por la casa que perdieron, esta no es suficiente para acceder a una alternativa propia.

Tenemos, ademas, el proyecto base para la construcción de otras 120 en un terreno cedido por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y estamos trabajando en el proyecto de otras 115 en los terrenos que ahora ocupan las casas de madera en El Paso. En este municipio estamos también financiando la construcción de otras once viviendas en el antiguo edificio de Correos.

Por su parte, el ICAVI aporta 22 millones de euros y ha adjudicado ya la construcción de 34 viviendas en Tazacorte y está preparando la licitación de otras 100 más en el mismo municipio.

Eso suma más de 450 viviendas, ¿cuándo estarán disponibles?

Siempre he dicho, y repito, que las viviendas no se construyen en meses ni en un año. Si este plan se hubiese puesto en marcha cuando se apagó el volcán, como pedí tantas veces desde el Parlamento como diputada al anterior Gobierno, ya tendríamos viviendas hechas o a punto de finalizar.

Pero no se hizo y este Gobierno ha tenido que empezar desde cero. Lo importante era empezar, conseguir la financiación y poner en marcha los proyectos y es lo que hemos hecho. Los primeros resultados se empezarán a ver dentro un año, cuando se terminen los dos edificios en construcción que hemos adquirido en Los Llanos y El Paso, y el resto en los próximos años.

¿Cómo se plantea esa estrategia para la isla en los dos años que quedan de legislatura?

Todo lo que estamos haciendo es lo que planificamos mucho antes de llegar al Gobierno, cuando el volcán acababa de apagarse. Estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Es un proceso en que todo tiene un sentido, porque primero hay que dar unos pasos para después dar los siguientes.

Primero necesitábamos leyes y luego financiación y, cuando tuvimos ambas cosas, con eso pudimos poner en marcha el Plan de Pagos y el Plan de Vivienda. Pagadas todas las viviendas habituales, cuando las personas han empezado a abandonar las casas contenedor y las de madera, hemos empezado a retirarlas.

Nosotros seguiremos cumpliendo con el compromiso de devolver el valor del patrimonio privado - fincas, granjas, segundas viviendas, negocios, etc.- que se perdió mientras que, paralelamente, se siguen recuperando las infraestructuras públicas.