Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gran Canaria registra un terremoto de magnitud 2,2 en la madrugada de este lunes

El movimiento sísmico se produjo a las 04.08 horas a una profundidad de 4 kilómetros, situando la escala de intensidad del terremoto entre II y III, y sintiéndose en Agaete y Los Llanos

Terremoto registrado en Agaete en la madrugada del lunes 20 de octubre de 2025

Terremoto registrado en Agaete en la madrugada del lunes 20 de octubre de 2025 / IGN

Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria

El municipio de Agaete, en la isla de Gran Canaria, ha registrado un terremoto de magnitud 2,2 en la madrugada de este lunes, según se recoge Europa Press de la información que publica el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El terremoto se produjo a las 04.08 horas a una profundidad de 4 kilómetros, situando la escala de intensidad del terremoto entre II y III, y sintiéndose en Agaete y Los Llanos.

En los últimos días han sido varios los terremotos registrados en la zona del Atlántico-Canarias, si bien la magnitud ha sido de entre 1,6 y 3,4, siendo este último el registrado en la noche de este sábado, a 29 kilómetros de profundidad, entre Tenerife y Gran Canaria.

Seguimiento a los seísmos en Canarias

En relación con ello, durante este fin de semana el director regional del IGN, Itahiza Domínguez, señalaba en declaraciones a la Radio Canaria recogidas por Europa Press, que se está haciendo un seguimiento de estos eventos recientes próximos a Tenerife, que por el momento "no preocupan".

Noticias relacionadas y más

"No estamos viviendo una intrusión magmática como las que vimos en La Palma antes de la erupción, o en El Hierro, sino que estamos viendo una serie muy pequeña, continua y persistente, pero de baja intensidad, con pocos eventos. Lo que pasa, que se mantiene en el tiempo, llevamos ya tres días con esta serie, y por eso habrá que hacer seguimiento, por si evoluciona hacia otra cosa", ha señalado, para agregar que "por ahora, hay que tomarlo con calma", al tiempo que afirma que ellos hacen el seguimiento "por si algo cambiara".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La filoxera salta al Sur de Tenerife: detectado el primer caso en Candelaria
  2. El premio Nobel de Química de 2016 comparte su sueño en Tenerife: 'Queremos conseguir que los rasguños del coche se reparen con el Sol
  3. Así hemos vivido la primera edición de los Culinary Hotel Awards, premios a la excelencia gastronómica en el sector hotelero de Canarias
  4. Canarias apuesta por La Palma para albergar la sede principal del Centro Nacional de Vulcanología
  5. Primero Canarias y CC dispuestos a crear alianzas más allá de Madrid
  6. La pobreza severa aumenta en Canarias: 225.000 isleños sobreviven con menos de 700 euros al mes
  7. Las arcas de Hacienda celebran la subida de salarios y la caída del paro
  8. Más de un millar de canarios se declararon en quiebra en el segundo trimestre de 2025

Más de 4.200 personas en Canarias tienen TDAH pero la mayoría lo ignora

Más de 4.200 personas en Canarias tienen TDAH pero la mayoría lo ignora

Gran Canaria registra un terremoto de magnitud 2,2 en la madrugada de este lunes

Gran Canaria registra un terremoto de magnitud 2,2 en la madrugada de este lunes

La caída de la nube de Amazon paraliza los pagos en España causando fallos en datáfonos, cajeros y Bizum

La caída de la nube de Amazon paraliza los pagos en España causando fallos en datáfonos, cajeros y Bizum

El fallo de Amazon deja a Canarias sin datáfonos: gasolineras, mercados y tiendas colapsadas para pagar

El fallo de Amazon deja a Canarias sin datáfonos: gasolineras, mercados y tiendas colapsadas para pagar

El presupuesto autonómico aumenta en 813 millones el gasto público en 2026

El presupuesto autonómico aumenta en 813 millones el gasto público en 2026

Llegan 13 hombres en cayuco a El Hierro y Salvamento navega hacia una zódiac a la deriva

Llegan 13 hombres en cayuco a El Hierro y Salvamento navega hacia una zódiac a la deriva

Cinco fuerzas aéreas OTAN se prueban sobre Canarias con cazas rusos Su-30MKI de la India

Cinco fuerzas aéreas OTAN se prueban sobre Canarias con cazas rusos Su-30MKI de la India

Nieves Lady Barreto: «En noviembre se aprobará el decreto y podremos pagar las fincas»

Nieves Lady Barreto: «En noviembre se aprobará el decreto y podremos pagar las fincas»
Tracking Pixel Contents