Los estudiantes de Formación Profesional son los que más se fugan de clase en Canarias

Los estudiantes de Formación Profesional (FP) son los que más faltan a clase sin motivo en Canarias. El absentismo escolar supone una problemática en todos los niveles educativos, pero su incidencia crece aún más cuando se trata de alumnos que cursan ciclos formativos. Y es que en esta modalidad, la incidencia aumenta hasta cinco puntos por encima de la media regional –que se sitúa en un 5,8%–. Así, la FP registró en el último curso académico un 11,33% de absentismo no justificado.

No obstante, los datos experimentaron un ligero descenso de dos puntos en comparación con el curso escolar 2023-2024. Las medidas de seguimiento y orientación implantadas en esta enseñanza, y el refuerzo de la conexión entre centros educativos y empresas colaboradoras, permitió que las cifras bajarán. Y aunque este hecho posibilitó que la media regional también descendiera dos décimas, el resto de niveles educativos sí aumentaron sus cifras de absentismo. De hecho, se observa que a mayor nivel de estudios, mayor es el incremento: Educación Infantil pasó de un 2,33% a un 2,38%, Educación Primaria de un 2,17% a un 2,24%, Educación Secundaria de un 6,39% a un 6,52% y Bachillerato de un 6,19% a un 6,57%.

Aplicación

En este contexto, la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, presentó este lunes una aplicación web para el seguimiento y gestión del absentismo escolar en Canarias. Se trata de un sistema único, automático y seguro para el análisis de este fenómeno en los centros de Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional. La app no solo se presenta como una nueva herramienta para prevenir este asunto, sino que también constituye un nuevo formato que permitirá a los centros educativos librarse del papeleo tradicional. Pues sustituye el intercambio de documentación manual por un registro unificado.

La iniciativa, que tiene como objetivo reducir la carga burocrática de los equipos directivos, mejorará la coordinación entre administraciones. Por este motivo, la app está dirigida a todas las partes implicadas en el abordaje del absentismo (centros, Inspección Educativa y los ayuntamientos), para favorecer la toma de decisiones más rápidas en aquellos casos que requieren una intervención conjunta. Es necesario recordar que son los servicios sociales municipales los que, en caso de ser necesario, realizan el seguimiento de los motivos que han llevado a los alumnos a dejar de asistir a sus clases.

Formación

La iniciativa se enmarca dentro del Plan de simplificación administrativa y mejora en la gestión de la educación en Canarias –una serie de medidas que anunció Educación en julio–.Y en las próximas semanas se llevarán a cabo diversas jornadas de formación con los ayuntamientos y los centros educativos. «La idea es que aprendan el funcionamiento de la aplicación y consigan manejar la información para sacar el máximo provecho», señaló el consejero de Educación, Poli Suárez.

Por su parte, el viceconsejero de Educación, José Manuel, aclaró que la puesta en marcha de esta app no implica un procedimiento distinto al que se realizaba hasta ahora, sino que constituye una manera más ágil de llevarlo a cabo. «La aplicación es más rápida y cuanto menos tardemos en actuar mejor podremos prevenir y evitar las consecuencias del absentismo escolar», apuntó.

Detalles

Asimismo, aprovechó para profundizar en detalles técnicos. La aplicación permite el registro de dos tipos de perfiles (Inspección Educativa y ayuntamientos) y la emisión de informes distintos: por municipio, centro, etapa educativa o periodo temporal. Entre sus principales funcionalidades, la herramienta permite la actualización automática de datos, la consulta desagregada por casos individuales y el filtrado inteligente de información para favorecer una respuesta más eficiente. El sistema incorpora, además, garantías integrales de protección de datos personales y seguridad de la información conforme a la normativa vigente la normativa vigente.

Ana Dorta, vicepresidenta segunda de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y presidenta de la Comisión de Educación, también estuvo presente durante la presentación de la app y destacó el papel de los ayuntamientos con todas aquellas acciones que contribuyan a construir una educación más equitativa e inclusiva.