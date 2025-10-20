Dudas sobre la ejecución de los fondos ‘Next Generation’

El Gobierno canario duda que se puedan ejecutar todos los fondos europeos Next Generation antes de junio de 2026, que es la fecha límite marcada por la Comisión Europea, por lo que se mantiene a la expectativa de que Bruselas apruebe una prórroga del plazo, si bien hasta ahora no hay indicios claros de que se vaya a producir una ampliación de las fechas. El presidente Fernando Clavijo no escondió las «dificultades» por las que se ha atravesado para poder ejecutar los fondos relativos al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en tiempo y forma.

Clavijo cuestiona el cambio de criterio establecido para los fondos de recuperación por el que son los Estados miembros los que centralizan los criterios de reparto a las comunidades autónomas. «Nos hubiese gustado que las regiones, sobre todo Canarias como comunidad ultraperiférica, pudiesen tener más capacidad de decisión para atender a las singularidades de las Islas y ajustar los proyectos a las demandas reales», añadió el jefe del Ejecutivo regional, que recordó que los fondos Juncker también establecieron un corte que dejaron a Canarias fuera de muchos proyectos.

Clavijo señaló que a la complejidad burocrática de gestionar los fondos europeos se añade la «complejidad» de entenderse con el Gobierno central, por lo que el retraso es aún mayor. El Gobierno regional ha repartido los fondos en función de las necesidades que han presentado las distintas consejerías. «Vamos a realizar el mayor esfuerzo posible», añadió Clavijo.

Otro de los aspectos que ha incidido en el retraso en la ejecución de los fondos europeos es el de la falta de personal. El Gobierno anterior aprobó una normativa para crear unidades administrativas provisionales con el fin de contratar personal que acelerase la gestión de los fondos Next Generation debido a los plazos impuestos por la Comisión Europea. Sin embargo, el Ejecutivo actual cuestiona este modelo de contratación porque no ha funcionado. Según el presidente, «se creaban unidades administrativas pero se contrataban empleados que no eran funcionarios y no tenían la experiencia y capacidad suficientes, por lo tanto todo eso ha generado que este Gobierno haya heredado un porcentaje de inejecución presupuestaria de fondos europeos muy elevado».

Clavijo insistió en que «la Unión Europea se ha equivocado» al no escuchar a las regiones, porque después el Estado desoye a comunidades como Canarias para adaptar los proyectos de los fondos a la realidad de las Islas, sobre todo las pequeñas, cuyas dimensiones son menores que las cuantías que se establecen para los proyectos a financiar. «Costear un proyecto en la isla del Hierro es complicado porque no se consigue un proyecto que se pueda adaptar a las bases que se exigen, por lo que se la está discriminando del resto del territorio», ejemplificó el jefe del Ejecutivo.

Esta situación ha generado «frustración» y un nivel de inejecución que se intentará remediar pero sin saber a día de hoy exactamente cuánto se podrá ejecutar hasta junio de 2026, fecha establecida por la Comisión Europea para la inversión de los fondos MRR.