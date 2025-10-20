Canarias alza la voz: la hora menos «no se toca»

En medio de la polémica en torno a la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de acabar "definitivamente" con el cambio de hora estacional en toda Europa, Canarias vuelve a alzar la voz para recordar que su hora menos "no se toca". Así lo confirmó este lunes el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello.

La Comisión Europea accedió, además, a buscar una "posición común" sobre este asunto e iniciar un "estudio para apoyar la toma de decisiones" sobre un tema que está sobre la mesa desde hace años.

"Pase lo que pase"

Mientras, en Canarias la postura está clara: el Ejecutivo regional no está dispuesto a renunciar a esta diferencia. La portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, se mostró dispuesta a defender la diferencia horaria del Archipiélago "pase lo que pase" en el resto de Europa. Cabello también fue tajante: "Es importante mantener esa singularidad".

"Una cosa es que no se retrase la hora y otra cosa es que nos quedemos con el diferencia que tenemos. Nosotros estamos en otro meridiano, no nos afecta otro huso", destacó Valido en una entrevista al programa A Buenas horas con José Luis Martín recogida por Europa Press.

Una promoción única

Valido recordó que "aunque parezca una tontería", esa diferencia horaria con el resto del Estado implica una promoción invaluable para las Islas. "Cuántas veces al día se nombra a Canarias por esta cuestión", insistió.

Con una hora menos desde principios del siglo XX

Es necesario recordar que fue el dictador Francisco Franco el que decidió, en 1940, asimilar el horario de la Península al de Alemania. Canarias, que tiene una hora menos por su situación geográfica, quedó entonces con horario idéntico al de Inglaterra. Canarias ya tenía un horario distinto al de la Península a principios del siglo XX y, por lo tanto, no tendría por qué variar esa situación aunque en Europa se decida finalmente eliminar los cambios de hora estacionales.

España no está sola

La propuesta de España llegó hoy con el respaldo de otros países como Finlandia y Polonia a la reunión de ministros de Energía. Otros países como Alemania o Dinamarca siempre han estado a favor de eliminar este cambio horario.

La propuesta de España llega en la misma semana en la que se producirá un nuevo cambio de hora, para adaptarse al horario de invierno. Será en la madrugada del sábado al domingo.