Aspirantes a la Policía Canaria piden anular el proceso por presuntas irregularidades

Un colectivo de aspirantes afectados por la oposición al Cuerpo General de la Policía Canaria ha pedido por escrito a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad la nulidad del proceso, por considerar que se han cometido irregularidades y hay imparcialidad.

En un comunicado este colectivo recuerda que la oposición fue convocada por una resolución de 9 de noviembre de 2023, y señala que también ha presentado un escrito con la misma petición ante la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública.

En el escrito, los aspirantes solicitan la nulidad de todo el proceso selectivo y la repetición de las pruebas ante un nuevo tribunal imparcial, pues alegan que el proceso está viciado de nulidad desde su origen.

Las reclamaciones

Argumentan que se ha producido una vulneración flagrante del deber de abstención por parte de la Presidencia del Tribunal, "y un cúmulo de graves irregularidades procedimentales" que, a su juicio, han vulnerado el anonimato y la cadena de custodia de los exámenes.

También critican que el tribunal desestimó alegaciones jurídicas sólidas contra casi una quincena de preguntas del examen tipo test mediante un escrito genérico , sin motivación específica para cada caso.

Apertura de sobres

Además, los aspirantes aseguran que en el acto público de apertura de sobres, el pasado 13 de octubre, se constató la posible desaparición de exámenes y la existencia de códigos coincidentes "rompiendo la trazabilidad y la correspondencia entre el examen y el opositor".

Por ello, los afectados han solicitado formalmente a la Consejería que declare la nulidad de pleno derecho de todas las actuaciones del tribunal, ordene la retroacción de todo el proceso al momento inicial y nombre un nuevo tribunal calificador imparcial que repita las pruebas "con las debidas garantías de legalidad, transparencia e imparcialidad que este proceso exige"