TheGrefg causa revuelo por un lapsus en su viaje a las Islas Canarias: "Cuando volvamos a España"

El creador de contenido murciano David Cánovas, más conocido como TheGrefg, es uno de los youtubers españoles con más seguidores. Acumula 19,3 millones de subscriptores en Youtube desde que abrió su canal en el año 2012.

El murciano ha disfrutado de sus vacaciones de verano junto a su novia Sofía, recorriendo las siete Islas Canarias durante casi un mes, y ha decidido filmarlo para compartir la experiencia con sus seguidores.

En un video publicado en su canal, el steamer hace balance "desde el respeto", dando su opinión sobre lo bueno y lo malo del viaje y revelando su top 3 de las islas. "Cada isla tiene su encanto, y por eso es muy difícil agrupar todas en una", confiesa TheGrefg en el vídeo.

"Nos ha costado encontrar sitios de alimentación variada"

Los creadores de contenido coincidieron en la dificultad de encontrar opciones gastronómicas fuera de lo típico canario. "Nos ha costado encontrar sitios de alimentación más variada, que no fuera tan típico canario. No digo que la comida canaria no sea saludable", explica Sofía, aludiendo a platos como las papas arrugadas, el pescado frito, el gofio o mojo picón, fundamentales en la gastronomía local.

"Todos los días hemos acabado picando y nosotros estamos más acostumbrados a una dieta más saludable", comenta Sofía en su primera reflexión del vídeo. Aun así, ambos reconocen haber disfrutado de la comida local, "hemos comido bien, desde un restaurante con Estrella Michelín hasta una pizza en el coche", señalan

Horarios

Sofía también habló sobre los horarios de las islas, que no coincidían del todo con su ritmo de vida durante las vacaciones. "Nuestros horarios han sido un poco raros, y aquí a las diez de la noche ya estaba todo cerrado", comenta.

TheGrefg respalda la opinión, "hemos comido bien, pero los días que queríamos comer más saludable era un poco complicado".

Características ambientales

Otro de los factores que influyó en su experiencia fue el clima, "hemos tenido muchísima mala suerte con la calima y los riesgos de incendios porque a la hora de miradores o senderos no lo hemos podido ver como nos hubiese gustado", comenta la creadora de contenido.

Aun así, ambos envidian el buen tiempo de las islas durante todo el año: "Lo mejor para mi es el clima, es una locura la a gusto que se está aquí", asegura Sofía.

Las Islas Canarias mantiene temperaturas agradables durante todo el año, con inviernos suaves y veranos cálidos, lo que las convierte en un destino ideal para visitar en cualquier época.

Un lapsus viral

Durante la reflexión una reflexión personal, The Grefg afirmó: "si yo realmente me quiero ir de vacaciones a un sitio en el que se me olvide que soy The Grefg y solo soy David, entiendo a la gente que a la hora de elegir vacaciones se va a un lugar donde no le reconozcan".

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue su lapsus geográfico en medio del vídeo, "cuando volvamos a España, lo vamos a apreciar a un más", afirmó el steamer olvidando que las Islas Canarias forman parte de España.

Una frase que no pasó desapercibida entre sus seguidores quienes no dudaron en recordarle en los comentarios del video el pequeño despiste.

"Nuestro top 3 de las siete islas"

Al final de video, la pareja compartió su top 3 de las Islas Canarias. Ambos coincidieron en las mismas, pero en distinto orden.

Sofía: La Palma, Fuerte ventura y Tenerife.

La Palma, Fuerte ventura y Tenerife. The Grefg: Tenerife, La Palma y Fuerteventura.

"Este top se basa en lo siguiente, dentro de las siete Islas Canarias las clasifico en tres grupos: Lanzarote y Fuerteventura son un paisaje muy desértico, luego Gran Canaria y Tenerife son las islas más ciudades y las tres islas más tranquilas. Entonces lo que he hecho ha sido quedarme con mi favorita de cada grupo", explica el youtuber